Отключение электричества запланировано в Таланге на 17 сентября

Пхукетский офис Управления энергоснабжения провинций (РЕА) предупредил о масштабном отключении электричества в тамбоне Тхепкрасаттри в субботу, 17 сентября.

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Как говорится в уведомлении офиса РЕА в Таланге, отключение связано с необходимостью проведения работ на высоковольтных линиях.

В связи с этим с 9:00 до 17:00 без света останется участок Thepkrasattri Rd. примерно от храма Wat Phra Nang Sang (на юге) до фабрики по производству латекса Ngarn Tawee.

Затронуты также будут обширные территории к западу и востоку от шоссе. На западе – условный «квадрат» до Парка Победы и Old Phuket Farm, на востоке – еще больший четырехугольник с границами примерно у SGS Security Guard Limited, JT Melon Farm, MAROCOCCO. Магазин Lotus’s Thalang и Thalang Hospital в зону отключения не попадают.

Очертания зоны отключения имеют форму неправильного многоугольника, целесообразно смотреть карту.

РЕА приносит извинения за возможные неудобства. Телефоны для справок – 076-386882 (офис РЕА в Таланге) и 1129 (общенациональный колл-центр).