Отключение электричества запланировано в Раваи на 26 сентября

Уведомление временном отключении электричества было опубликовано на странице муниципалитета Раваи в Facebook в виде скана печатного документа с логотипом РЕА и за подписью менеджера офиса РЕА в Чалонге Тавата Конгсаба.
Согласно тексту уведомления, с 9:00 до 16:30 электричества не будет на западной стороне Wiset Rd. на участке от Saiyuan Rd до Soi Sanya Khun Thorn. Также в документе упомянута Soi Wisetsuk 2. Карту зоны отключения официальные лица в этот раз не приложили.
Офис РЕА в Чалонге приносит извинения за неудобства и просит не проводить никаких работ на электрических системах во время планового отключения, поскольку подача тока может быть возобновлена в любой момент.
Контактный телефон офиса РЕА в Чалонге – 076-521099, единая горячая линия PEA –1129.