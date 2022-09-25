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Отключение электричества запланировано в Раваи на 26 сентября

Отделение пхукетского офиса Управления энергоснабжения провинций (РЕА) в Чалонге предупредило о проведении работ на высоковольтных линиях в Раваи. В связи с этим часть района останется без электричества 26 сентября.

Новости Пхукета

25 Сентября 2022, 12:04 PM
Сканд уведомления, опубликованный муниципалитетом Раваи. Изображение: Rawai Municipality Facebook

Сканд уведомления, опубликованный муниципалитетом Раваи. Изображение: Rawai Municipality Facebook

Уведомление временном отключении электричества было опубликовано на странице муниципалитета Раваи в Facebook в виде скана печатного документа с логотипом РЕА и за подписью менеджера офиса РЕА в Чалонге Тавата Конгсаба.

Согласно тексту уведомления, с 9:00 до 16:30 электричества не будет на западной стороне Wiset Rd. на участке от Saiyuan Rd до Soi Sanya Khun Thorn. Также в документе упомянута Soi Wisetsuk 2. Карту зоны отключения официальные лица в этот раз не приложили.

Офис РЕА в Чалонге приносит извинения за неудобства и просит не проводить никаких работ на электрических системах во время планового отключения, поскольку подача тока может быть возобновлена в любой момент.

Контактный телефон офиса РЕА в Чалонге – 076-521099, единая горячая линия PEA –1129.

 

 

 

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