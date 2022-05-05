Отели не готовы финансировать скидки в рамках We Travel Together из своего кармана

Туристическая отрасль Таиланда продолжает обсуждать перспективы очередного продления схемы We Travel Together, в рамках которой правительство за счет бюджета субсидирует гражданам Королевства поездки внутри страны. На новом этапе схемы Туристическое управление Таиланда (ТАТ) предлагает, чтобы отели тоже приложили больше усилий к стимулированию спроса и предложили, в частности, 50-процентные скидки на дополнительный 1 млн ночей в гостиничных номерах. Эта идея у бизнеса восторга не вызвала.

Новости Пхукета

5 Мая 2022, 05:36 PM

Отели Таиланда нуждаются во внутренних туристах, но софинансировать государственную схему We Travel Together не готовы. По словам главы ТНА, гостиницы и так уже предлагают скидки. Фото: AFP

Комментируя возможное продление We Travel Together, глава ТАТ Ютхасак Супасорн хотел бы, чтобы гостиничный бизнес проявлял больше инициативы и не рассчитывал целиком на поддержку только из бюджета, особенно на фоне постепенно открытия границ и появления у тайских курортов конкурентов со в лице зарубежных отелей, куда могут отправиться тайские туристы, имеющие возможность отдохнуть за рубежом, пишет Bangkok Post.

Пока что предложение выглядит следующим образом. Оставшийся от прежних фаз We Travel Together бюджет в 4 млрд бат направляется на субсидирование 1 млн отельных ночей на 40% стоимости, а отельеры субсидируют еще 1 млн ночей за свой счет, предлагая скидку в 50%.

Президент Ассоциации отелей Таиланда (ТНА) Мариса Сукосон Нунбхакди в ответ на это указала, что большинство гостиниц и так из-за кризиса снизили цены вдвое. По ее словам, если правительств хочет, чтобы в рамках программы было предложено 2 млн отельных номеров, то логичнее снизить размер субсидии с 40% до 20%, просто распределив оставшийся бюджет иным образом и не привлекая отельеров.

«Май – переходный период для туризма, поскольку страна ожидает в среднего суточного потока в 15 тыс. авиапассажиров из-за рубежа или не менее 450 тыс. за весь месяц. Однако, внутренний рынок остается жизненно важным для операторов», – заявила госпожа Сукосон Нунбхакди.

Президент Туристического совета Чонбури Тханет Супорнсахасрунгсри добавил, что у отельеров может быть и дополнительная причина не желать участвовать в схеме – задержки выплат участникам. По его словам, некоторые отели Паттайи еще не получили денег за декабрь, хотя в целом в последнее время проблема стоит не так остро, как поначалу.

Отдельные опасения есть, по его словам, у отелей среднего ценового сегмента. Они боятся приглашать к себе участников программы, поскольку знают, что ранее те в рамках We Travel Together отдыхали в заведениях топового уровня и могут приехать с завышенными ожиданиями. По словам господина Супорнсахасрунгсри, ТАТ стоило бы подумать о каком-то отдельном решении для этого сегмента гостиниц.

Президент отделения ТНА в северном Таиланда Пхунут Тханалаопанит также указывает на проблему с задержками выплат в рамках We Travel Together. При этом он подчеркивает, что Чианг-Май, к примеру, заинтересован во внутренних туристах больше, чем южный Таиланд, курорты которого принимают основную часть нового турпотока из-за рубежа.