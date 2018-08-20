Отели Камалы проверят на предмет слива сточных вод в канал

Официальные лица намерены проверить отели и гостиницы Камалы на предмет слива сточных вод во впадающий в море местный канал.

20 Августа 2018 10:22:50

Решение проверить отели было принято после того, как в пхукетский офис Министерства природных ресурсов и окружающей среды и административную организацию Камалы (OrBorTor) поступила серия жалоб на неприятный запах, исходящий от канала, впадающего в море в северной части пляжа.

В пятницу, 17 августа, официальные лица направили рабочих на чистку канала, а сегодня, 20 августа, местные власти проверят расположенные в районе канала отели. Именно их считают вероятными виновниками загрязнения воды.

«Мы планируем проинспектировать подозрительные отели в этом районе в понедельник», – пообещал в конце недели заместитель главы OrBorTor Камалы Ноппорн Каруна.

Наличие соответствующим планов подтвердил и глава округа Кату Сомпрад Прабсонгкрам.

«Мы не знаем точно, откуда взялась грязная вода, но официальные лица проверят состояние сточных вод, сливаемых отелями в этом районе», – заявил господин Прабсонгкрам.

Ранее официальные лица различных уровней неоднократно указывали, что отели должны проводить очистку сточных вод и не допускать попадания неочищенной воды в местные каналы, впадающие в море. Последний из крупных инцидентов со сливом сточных вод в море произошел в начале этого года в Патонге.

На фоне общего резонанса региональный офис Департамента окружающей среды тогда выпустил предупреждение для туристов о нежелательности купания в 300-метровой зоне у устья канала Пакбанг, впадающего в море в южной части Патонга. Для ознакомления с ситуацией Пхукет лично посетил постоянный секретарь Министерства природных ресурсов и окружающей среды Виджарн Симачайа.

Вероятными виновниками загрязнения тогда также назывались отели, однако о выявлении конкретных нарушителей и применении к ним штрафных санкций не сообщалось.