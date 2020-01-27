Муниципалитет Патонга оштрафовал один из местных курортных комплексов за слив неочищенных сточных вод в дренажную сеть, вода из которой попадает непосредственно в море на пляже Мерлин.

Новости Пхукета

27 Января 2020, 05:26 PM

Отель оштрафовали на 10 тыс. бат за слив неочищенных сточных вод в море. Фото: Phuket PR Department

В беседе с The Phuket News мэр Патонга Чалермлак Кебсап подтвердила, что штраф в размере 10 тыс. бат был назначен отелю Absolute Twin Sands Resort & Spa, находящемуся на Muen Nguen Rd. неподалеку от пляжа Трай-Транг.

Факт слива неочищенных сточных вод был установлен в ходе инспекции 20 января, проведенный провинциальным омбудсменом Атхиватом Йодваном по распоряжению губернатора Пхукета, отреагировавшего на опубликованные в социальных сетях фотографии.

Господин Баньяд Хопет из муниципалитета Патонга пояснил, что в состав комплекса Absolute входят несколько объектов недвижимости с централизованной системой очистки сточных вод, однако на пике сезона мощности этой системы не хватило для того, чтобы справиться с нагрузкой. В результате этого неочищенные сточные воды и попали в городскую дренажную сеть.

Как пояснила мэр Патонга Чалермлак Кебсап, комплексу был назначен максимальный штраф, предусмотренный Законом о поддержании чистоты и порядка от 2535 года.

«Максимальный размер штрафа составляет 10 тыс. бат», – отметила госпожа Кебсап.

Также комплексу было предписано в 60-дневный срок модернизировать свою систему очистки сточных вод. Официальные лица должны проверить выполнение требования 34 марта. Пока идут работы, Absolute Twin Sands Resort & Spa должен вывозить неочищенные сточные воды на муниципальную водоочистную станцию.

В своем заявлении Absolute World Group сообщила, что «в субботу, 18 января, была обнаружена утечка из подземной сточной трубы на территории финальной фазы проекта twin Sands. Сотрудники компании-субподрядчика, занимавшейся обслуживанием объекта, оперативно наладили откачку воды во внутренний резервуар. К сожалению, это вызвало переполнение резервуара, в результате чего вода попала в городскую дренажную сеть и на пляж Мерли».

Компания заверила, что ее субподрядчик совместно со служащими муниципалитета принял меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее попадание сточных вод на пляж.

«Штраф в размере 10 тыс. бат в пользу муниципалитета был оперативно выплачен субподрядчиком», – заявила Absolute World Group.

«Мы приняли все шаги, чтобы гарантировать, что это не повторится вновь, и готовы развеять любые опасения жителей Пхукета, заверив, что работаем в соответствии со стандартами EIA и воспринимаем свою экологическую ответственность крайне серьезно», – добавила Absolute World Group.