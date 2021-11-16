Отель Courtyard by Marriott открылся в Пхукет-Тауне

Первый отель под брендом Courtyard by Marriott, входящем в портфолио из 30 отельных брендов Marriott Bonvoy, открылся на Пхукете. Комплекс на 248 номеров, официально носящий название Courtyard by Marriott Phuket Town, располагается в историческом центре Пхукет-Тауна и готов к приему гостей.

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«Мы рады приходу бренда Courtyard by Marriott на самый знаменитый курорт Таиланда, началом которого стало открытие Courtyard Phuket Town», – заявил Якоб Хельген, региональный вице-президент Marriott International в Таиланде, Вьетнаме, Камбодже и Мьянме.

Господин Хельген указал, что Courtyard Phuket Town стал 46 объектом Marriott в Таиланде. Тем самым отельная сеть остается верной своей стратегии развития в регионе, где она стремится формировать диверсифицированное портфолио отелей, нацеленных на разные категории путешественников.

Дизайн отеля выполнен в современном стиле, сочетающем комфорт и функциональность. Дополняя эту концепцию, декор комплекса включает элементы традиционного тайского искусства и ремесла, формируя связь с окружающим местным сообществом.

Номерной фонд отеля состоит из 248 продуманных номеров и сюитов, включая 140-метровые преизидентские люксы с топовым оснащением, включающем телевизоры с плоскими экранами, комфортабельные рабочие столы и высокоскоростной интернет. Также отличительной особенностью люксов является гостиная с оборудованной у окна зоной отдыха, где можно расслабиться и насладиться видом на исторический центр Пхукет-Тауна.

В течение всего дня в отеле работает ресторан Krua Talad Yai, где подается аутентичная кухня южного Таиланда и популярные зарубежные блюда. В кофейне Talung Lounge можно скоротать время за первоклассным кофе, свежей выпечкой и кондитерскими изделиями, а Kolae Pool Bar представляет собой идеальное место для того, чтобы развеяться за коктейлями и легкими закусками, говорится в пресс-релизе отельной сети.

Прочая инфраструктура Courtyard Phuket Town включает в себя детский клуб, фитнес-центр и бассейн на свежем воздухе. Также отель располагает просторными пространствами для проведения деловых событий, конференций и социальных мероприятий. В частности, главный бальный зал Courtyard Phuket Town занимает 660 кв. м площади и представляет собой единое пространство без колонн. Также имеется несколько так называемых гибких функциональных пространств, подходящих для корпоративных и социальных мероприятий.

«Поклонников пляжного отдыха всегда манили тропические берега Пхукета, но знаменитая звезда андаманского побережья может предложить гораздо больше, чем только солнце, море и песок», – говорит госпожа Памела Онг, занимающая в Courtyard by Marriott Phuket Town должность менеджера отеля.

«Пхукет-Таун – плавильный котел азиатского наследия, где гости могут проникнуться многоликим духом острова, прикоснувшись к его искусству, архитектуре, обычаям и кухне. Courtyard Phuket Town сочетает эту неподвластную времени культуру с современным, передовым подходом к гостеприимству, создавая по-настоящему запоминающийся опыт пребывания в уникальной атмосфере», – добавляет она.

Отель Courtyard Phuket Town сертифицирован по программе Amazing Thailand Safety & Health Administration Plus (SHA+) Туристического управления Таиланда (ТАТ). Не менее 70% всего персонала полностью вакцинировано от COVID-19.