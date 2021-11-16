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Отель Courtyard by Marriott открылся в Пхукет-Тауне

Первый отель под брендом Courtyard by Marriott, входящем в портфолио из 30 отельных брендов Marriott Bonvoy, открылся на Пхукете. Комплекс на 248 номеров, официально носящий название Courtyard by Marriott Phuket Town, располагается в историческом центре Пхукет-Тауна и готов к приему гостей.

Партнерский материал

17 Ноября 2021, 09:00 AM
Courtyard by Marriott Phuket Town.

Courtyard by Marriott Phuket Town.

Лобби отеля.

Лобби отеля.

Номер Deluxe King Room.

Номер Deluxe King Room.

«Мы рады приходу бренда Courtyard by Marriott на самый знаменитый курорт Таиланда, началом которого стало открытие Courtyard Phuket Town», – заявил Якоб Хельген, региональный вице-президент Marriott International в Таиланде, Вьетнаме, Камбодже и Мьянме.

Господин Хельген указал, что Courtyard Phuket Town стал 46 объектом Marriott в Таиланде. Тем самым отельная сеть остается верной своей стратегии развития в регионе, где она стремится формировать диверсифицированное портфолио отелей, нацеленных на разные категории путешественников.

Дизайн отеля выполнен в современном стиле, сочетающем комфорт и функциональность. Дополняя эту концепцию, декор комплекса включает элементы традиционного тайского искусства и ремесла, формируя связь с окружающим местным сообществом.

Номерной фонд отеля состоит из 248 продуманных номеров и сюитов, включая 140-метровые преизидентские люксы с топовым оснащением, включающем телевизоры с плоскими экранами, комфортабельные рабочие столы и высокоскоростной интернет. Также отличительной особенностью люксов является гостиная с оборудованной у окна зоной отдыха, где можно расслабиться и насладиться видом на исторический центр Пхукет-Тауна.

В течение всего дня в отеле работает ресторан Krua Talad Yai, где подается аутентичная кухня южного Таиланда и популярные зарубежные блюда. В кофейне Talung Lounge можно скоротать время за первоклассным кофе, свежей выпечкой и кондитерскими изделиями, а Kolae Pool Bar представляет собой идеальное место для того, чтобы развеяться за коктейлями и легкими закусками, говорится в пресс-релизе отельной сети.

Прочая инфраструктура Courtyard Phuket Town включает в себя детский клуб, фитнес-центр и бассейн на свежем воздухе. Также отель располагает просторными пространствами для проведения деловых событий, конференций и социальных мероприятий. В частности, главный бальный зал Courtyard Phuket Town занимает 660 кв. м площади и представляет собой единое пространство без колонн. Также имеется несколько так называемых гибких функциональных пространств, подходящих для корпоративных и социальных мероприятий.

«Поклонников пляжного отдыха всегда манили тропические берега Пхукета, но знаменитая звезда андаманского побережья может предложить гораздо больше, чем только солнце, море и песок», – говорит госпожа Памела Онг, занимающая в Courtyard by Marriott Phuket Town должность менеджера отеля.

«Пхукет-Таун – плавильный котел азиатского наследия, где гости могут проникнуться многоликим духом острова, прикоснувшись к его искусству, архитектуре, обычаям и кухне. Courtyard Phuket Town сочетает эту неподвластную времени культуру с современным, передовым подходом к гостеприимству, создавая по-настоящему запоминающийся опыт пребывания в уникальной атмосфере», – добавляет она.

Отель Courtyard Phuket Town сертифицирован по программе Amazing Thailand Safety & Health Administration Plus (SHA+) Туристического управления Таиланда (ТАТ). Не менее 70% всего персонала полностью вакцинировано от COVID-19.

 

 

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