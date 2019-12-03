Отель Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале 2020 года

Строительство отеля Banyan Tree Krabi к северу от Ао-Нанга должно завершиться во втором квартале следующего года. Соответствующая информация была размещена в разделе инсайдерских новостей консалтинговой компании C9 Hotelworks. Сообщение опубликовал управляющий директор C9 Hotelworks Билл Барнетт.

Новости Пхукета

Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале следующего года.

Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале следующего года.

Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале следующего года.

Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале следующего года.

Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале следующего года.

Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале следующего года.

Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале следующего года.

Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале следующего года.

Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале следующего года.

Первый отель Banyan Tree в провинции Краби строится на участке площадью 26 рай земли у пляжа Табкэк, примерно в получасе езды от Ао-Нанга и международного аэропорта Краби.

Номерной фонд курортного комплекса будет состоять из 72 люксов с бассейнами и вилл. Общая площадь строительства – 20 тыс. кв. м, отмечает подрядчик W. and Associates. В качестве непосредственного владельца объекта указывается компания TCCCL Andaman Co Ltd.

Реализация проекта началась еще в 2016 году и изначально должна была занять 20 месяцев. Бюджет, согласно заявлению подрядчика, составляет 1 млрд бат.

Инфраструктура курортного комплекса будет включать несколько ресторанов и баров, детский клуб, плавательный бассейн общего пользования, зал для проведения массовых мероприятий и спа-центр Banyan Tree Spa с «миниатюрным дождевым лесом.