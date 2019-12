Отель Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале 2020 года

Строительство отеля Banyan Tree Krabi к северу от Ао-Нанга должно завершиться во втором квартале следующего года. Соответствующая информация была размещена в разделе инсайдерских новостей консалтинговой компании C9 Hotelworks. Сообщение опубликовал управляющий директор C9 Hotelworks Билл Барнетт.

Новости Пхукета

Первый отель Banyan Tree в провинции Краби строится на участке площадью 26 рай земли у пляжа Табкэк, примерно в получасе езды от Ао-Нанга и международного аэропорта Краби.

Номерной фонд курортного комплекса будет состоять из 72 люксов с бассейнами и вилл. Общая площадь строительства – 20 тыс. кв. м, отмечает подрядчик W. and Associates. В качестве непосредственного владельца объекта указывается компания TCCCL Andaman Co Ltd.

Реализация проекта началась еще в 2016 году и изначально должна была занять 20 месяцев. Бюджет, согласно заявлению подрядчика, составляет 1 млрд бат.

Инфраструктура курортного комплекса будет включать несколько ресторанов и баров, детский клуб, плавательный бассейн общего пользования, зал для проведения массовых мероприятий и спа-центр Banyan Tree Spa с «миниатюрным дождевым лесом.