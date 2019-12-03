Войти | Создать аккаунт
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Отель Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале 2020 года

Строительство отеля Banyan Tree Krabi к северу от Ао-Нанга должно завершиться во втором квартале следующего года. Соответствующая информация была размещена в разделе инсайдерских новостей консалтинговой компании C9 Hotelworks. Сообщение опубликовал управляющий директор C9 Hotelworks Билл Барнетт.

Новости Пхукета

3 Декабря 2019, 09:45 AM
Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале следующего года.

Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале следующего года.

Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале следующего года.

Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале следующего года.

Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале следующего года.

Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале следующего года.

Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале следующего года.

Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале следующего года.

Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале следующего года.

Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале следующего года.

Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале следующего года.

Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале следующего года.

Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале следующего года.

Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале следующего года.

Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале следующего года.

Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале следующего года.

Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале следующего года.

Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале следующего года.

Первый отель Banyan Tree в провинции Краби строится на участке площадью 26 рай земли у пляжа Табкэк, примерно в получасе езды от Ао-Нанга и международного аэропорта Краби.

Номерной фонд курортного комплекса будет состоять из 72 люксов с бассейнами и вилл. Общая площадь строительства – 20 тыс. кв. м, отмечает подрядчик W. and Associates. В качестве непосредственного владельца объекта указывается компания TCCCL Andaman Co Ltd.

Реализация проекта началась еще в 2016 году и изначально должна была занять 20 месяцев. Бюджет, согласно заявлению подрядчика, составляет 1 млрд бат.

Инфраструктура курортного комплекса будет включать несколько ресторанов и баров, детский клуб, плавательный бассейн общего пользования, зал для проведения массовых мероприятий и спа-центр Banyan Tree Spa с «миниатюрным дождевым лесом.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Складское здание загорелось во время вчерашнего дождя в Кату
Житель Пхукета погиб в мотоциклетной аварии в Кату
Причиной аварии с летальным исходом стала ссора между водителем и пассажиркой
Часть Патонга останется без электричества 4 декабря
Проект железной дороги на Пхукете ждет одобрения советом MRTA
Женщина погибла в аварии на Bypass Rd
Пятеро туристов и тайский водитель пострадали в ДТП на Пхукете
Обрушение в Таланге стало крупнейшим производственным происшествием в истории острова
Поселок Pruksa Ville Thalang-Thepkrasattri останется без электричества 2 декабря
Сержант полиции Пхукета устроился подрабатывать доставщиком еды
Следователи DIS начали проверку компаний, занимающихся морскими экскурсиями
Пхукет готовится к Дню отца
Гражданин Индии найден мертвым в своем магазине в Май-Кхао
Пострадавших в ДТП с автобусом туристов выписали из больницы
Шефа полиции Патонга переводят в Наратхиват

 

SKYPARK
Thai Residential
QSI International School Phuket

 