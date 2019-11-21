Отец вернул в полицию сына, сбежавшего из участка через окно туалета

Житель Пхукета вернул в полицию сына, сбежавшего из-под стражи после задержания за хранение наркотиков. Молодой человек покинул участок через незапертое окно туалета на первом этаже.

Иккапоп Тхонгтуб

Начальник полиции Чернг-Талей не уточнил, будут ли применены дисциплинарные меры к сотрудникам, упустившим молодого человека.

Как рассказал шеф полиции Чернг-Талей полковник Аканит Данпитаксат, местный житель Тхаммавут Панан был задержан на пункте дорожного контроля около 4:00 утра среды, 20 октября. При себе у 24-летнего мужчины обнаружили 0,4 г кристаллического метамфетамина.

Полицейские отвезли Тхаммавута в участок и возбудили дело о незаконном хранении наркотических средств первой категории и поместили по стражу. С началом рабочего дня мужчину отправили на допрос, который завершился в районе 10:00. По пути назад в камеру Тхаммавут попросил у полицейских разрешения сходить в туалет, и сотрудники правоохранительных органов отвели его в уборную на первом этаже, а сами остались снаружи.

Через некоторое время полицейские пришли к выводу, что посещение Тхаммавутом туалета слишком затянулось и взломали дверь. Задержанного внутри не было. Мужчина покинул полицейский участок через незапертое сдвижное окно, которое при этом было достаточно большим, чтобы через него мог пролезть взрослый человек.

Розыск беглеца, впрочем, много времени не занял. Одна из направленных на поиски Тхаммавута группа полицейских отправилась к дому его семьи, и отец молодого человека Тхирают Панан подтвердил сотрудникам органов, что его сын действительно находится в доме и в самое ближайшее время вернется в полицию.

Полицейские поверили мужчине на слово, и уже к полудню Тхирают Панан вместе с Тхаммавутом явился в участок Чернг-Талей.

«Тхаммавут заявил нам, что был напуган и убежал домой, но отец заявил ему, что нужно нести ответственность за свои поступки и вернул в полицию», – пояснил полковник Данпитаксат.

Начальник полиции Чернг-Талей не уточнил, будут ли применены дисциплинарные меры к сотрудникам, упустившим молодого человека.