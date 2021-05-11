Отделение Иммиграционного бюро открылось в Blue Tree Phuket

Новое отделение Иммиграционного бюро открылось сегодня (11 мая) на Пхукете. Офис расположился в комплексе Blue Tree Phuket, находящемся на Srisoonthorn Rd. в тамбоне Чернг-Талей.

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Новое отделение работает по будним дням (понедельник-пятница) с 10:00 утра до 15:00 дня. С 12:00 до 13:00 – перерыв на обед. В дни национальных праздников отделение, разумеется, тоже закрыто.

Штат отделения пока минимален – всего два сотрудника. Они располагаются в помещении номер девять на третьем этаже Lifestyle Village. Перечень оказываемых услуг пока скромный – прием 90-дневных отчетов и регистрация места проживания.

Редакция связалась с новым отделением в Чернг-Талей. Корреспонденту ответил сотрудник Иммиграционного бюро, представившийся как «инспектор Джо». Своего полного имени и звания он не назвал.

По словам инспектора Джо, цель открытия нового отделения – снизить нагрузку на центральный офис в Пхукет-Тауне и уменьшить риск распространения коронавируса, поскольку в некоторые дни в Иммиграционном бюро собирается много посетителей.

«Кроме того, мы знаем, что в Чернг-Талей и других районах Таланга проживает много иностранцев. Новое отделение позволит им не ездить в Пхукет-Таун и экономить время», – добавил инспектор Джо.

Сотрудник бюро заверил, что отделение будет работать по принципам прозрачности, стоимость всех услуг будет указана на информационном щите, так что иностранцам не придется бояться, что их введут в заблуждение и заставят переплатить за платную услугу или заплатить за бесплатную. Впрочем, сам информационный щит пока не установлен.

Инспектор Джо предупредил, что отделение в Чернг-Талей в эти две недели будет работать в своего рода тестовом режиме, «поскольку офис не на 100% готов к открытию».

«Мы проведем оценку своей работы и решим все выявленные в процессе предоставления услуг проблемы», – пообещал инспектор.

«Со следующего месяца мы расширим список предоставляемых услуг, таких как продление туристических виз и оформление разрешений на возвращение в Таиланде без потери визы (re-entry)», – добавил он.

Хотя в офисе работают лишь два сотрудника, прием посетителей осуществляется обычным потоком, а не по записи. При этом, к примеру, к выдаче номерков в очереди будут привлечены сотрудники Blue Tree, среди которых немало англоговорящих.

«Сегодня первый день, а мы уже обслужили 20 иностранцев, пришедших в офис», – добавил инспектор Джо.