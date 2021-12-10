От ювелирной ярмарки на Пхукете ждут продаж на 150 млн бат

Проходящая на Пхукете ярмарка ювелирных изделий и драгоценных камней должна сгенерировать продажи в размере 150 млн бат. Соответствующий прогноз озвучил вице-премьер и министр торговли Джурин Лаксанависит, выступавший на открытии мероприятия 9 декабря.

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Ярмарка Phuket Gems & Jewelry Fest проходит в торговом центре Central Festival Phuket с 9 по 12 декабря. Вместе с господином Лаксанависитом на церемонии открытия присутствовали постоянный секретарь Министерства торговли Буньярит Калаянамит и глава Департамента развития международной торговли Пхусит Раттанакун Серирынгрит. Администрация Пхукета представлял вице-губернатор Амнуай Пинсуван.

Господин Лаксанависит отметил, что ярмарка в Central Festival является частью кампании по стимулированию роста в отрасли экспорта драгоценных камней, в рамках которой ставится цель достичь увеличения на 25%. Также мероприятие приурочено к возобновлению туризма и должно помочь поднять доходы провинций андаманского региона.

«Phuket Gems & Jewelry Fest – миниатюрная версия ювелирной ярмарки в Бангкоке, которая проводилась уже 66 раз», – заявил господин Лаксанависит.

Министр торговли отметил, что на пхукетском мероприятии совместно работают команды по организации продаж как провинциального, так и общенационального уровня. Задействованы торговые палаты частного сектора и Институт исследований и развития в области ювелирного дела и драгоценных камней.

На участие в пхукетской ярмарке зарегистрировались 79 зарубежных покупателей из 31 страны, включая США, Россию, Испанию, Индию, ОАЭ и другие.

«Ожидается, что заказы и контракты последуют незамедлительно. Прогнозируемые продажи уже в краткосрочной перспективе оцениваются в сумму не мене 150 млн бат, что важно для андаманского региона, включая Пхукет», – отметил господин Лаксанависит.

«Сотрудничество между Министерством торговли и Ассоциацией ювелирных изделий и драгоценных камней уже привели к росту экспорта камней из Таиланда на 27,95% за 10 месяцев, принеся более 150 млрд бат выручки», – добавил министр торговли.

В ведомстве господина Лаксанависита ожидают, что целевой показатель по росту будет превышен в пять раз. Долгосрочная же цель – превращение Таиланда в хаб мировой торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями.