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От рынка краткосрочной аренды авто ожидают роста на 33,5%

Эксперты TTB Analytics (аналитического центра банка TTB) прогнозируют, что рынок аренды автомобилей в Таиланде вырастет в 2023 году на 10,2% и достигнет объема в 51 млрд бат. Однако это прогноз по краткосрочной и долгосрочной аренде вместе взятым, а последняя, очевидно, растет медленней. Непосредственно от нацеленного на туристов рынка краткосрочного проката ожидают роста сразу на 33,5%.

Новости Пхукета

25 Февраля 2023, 08:00 AM
За три года пандемии общественный транспорт на Пхукете не появился, а такси не подешевели, так что с возвращением турпотока прокаты чувствуют себя прекрасно. Фото: PR Patong

За три года пандемии общественный транспорт на Пхукете не появился, а такси не подешевели, так что с возвращением турпотока прокаты чувствуют себя прекрасно. Фото: PR Patong

Оригинал аналитического отчета ТТВ пока не опубликован на сайте банка, но с ним уже ознакомились тайские СМИ, включая издание MGR Online. В пятницу, 24 февраля, оно опубликовало главные тезисы экспертов, изучивших рынок аренды автомобилей.

Под краткосрочной арендой аналитики ТТВ понимают контракты продолжительностью до года. Этот сегмент рынка должен вырасти на 33,5% и достигнуть 11,3 млрд бат. Долгосрочная аренда – это все договоры на срок от года. В данном сегменте ожидают роста на 5%, при этом общий объем составит в денежном выражении 40 млрд бат.

Главным драйвером краткосрочной аренды аналитики называют возврождение туризма, а в контексте долгосрочной аренды говорят о нормализации экономической активности в целом, хотя в этом тоже немалая заслуга туризма, о чем неоднократно заявляли Минфин, Центробанк и другие ведомства.

В своей статье MGR Online указывает, что в течение пяти предпандемийных лет (2015-2019, то есть буквально от военного переворота до коронавируса) средние годовые темпы роста рынка аренды составляли 8%, причем позитивную динамика демонстрировал и краткосрочный прокат, и долгосрочная аренда.

Начало пандемии, внутренние локданы, закрытие границ и практически полное прекращение туризма привели к обвалу на рынке сдачи автомобилей в аренду. В нижней точке падение достигало 80%.

«В 2022 году меры эпидемиологического контроля начали ослабляться, что привело к началу возвращения экономической активности на нормальные уровни. Общий объем рынка аренды в денежном выражении восстановился на 19,6% в 2022 году», – пишет Manager Online об итогах прошлого года.

Также издание приводит статистику Департамента развития бизнеса (DBD) по арендному бизнесу. В частности, говорится о том, что в настоящий момент в Таланде ведут деятельность 1187 операторов проката автомобилей. Больше всего игроков в Бангкоке – 35%. Следом располагаются Пхукет и Чонбури (по 7%), чуть ниже – Чианг-Май (6%), Сураттхани (5%), Нонтхабури и Самут-Пракан (по 4%), Патхум Тхани и Районг (по 3%).

Согласно данным TTB Analytics, более 75% прокатов находятся либо в туристических местах, либо в местах повышенной экономической активности. Больше всего денег генерируют прокаты Бангкока (77%), на втором месте идет Самут-Пракан (12%), за ним – Чонбури (3%), Патхум-Тхани (2%) и Нонтхабури (1%).

Отсутствие Пхукета в этом списке недолжно смущать, поскольку в принципе доля всего, что не столица, крайне мала. Нонтхабури, Самут-Пракан и Патхум-Тхани можно рассматривать как части столичной агломерации, и в таком случае у Крунгтхепа будет более 90%. На этом фоне даже Пхукет с Чонбури оказываются где-то у грани статистической погрешности.

 

 

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