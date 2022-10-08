От Пхукета до Кхон-Кэна. Шестой гид Michelin по Таиланду выйдет в конце года

Составители знаменитого на весь мир ресторанного гида Michelin заканчивают работу над шестым путеводителем по Таиланду. С каждым годом Michelin Guide Thailand развивается, и в новом издании впервые будут рассмотрены заведения Исана, для чего инспекторы посетили Накхон-Ратчасиму, Убон-Ратчатхани, Удон-Тхани и Кхон-Кэн. Также в гиде останутся Бангкок, Аюттхайя, Пхукет, Пханг-Нга и Чианг-Май.

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Если в первом выпуске рассказывалась о 126 ресторанах, то к нынешнему их число утроилось. Количество заведений с мишленовскими звездами выросло с 17 до 32, число мест с отметкой Bib Gourmand – с 35 до 133.

«Публикация гида Michelin в Таиланде в последние пять лет была важным элементом продвижения страны как международного гастрономического направления для туризма. Также это помогало в развитии ответственного гастрономического туризма в рамках правительственной модели биоциркулирующей и зеленой экономики или BCG. Конечно, мы все с нетерпением ждем приближающей публикации шестого издания гида», – заявил глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн.

Ожидание скрашивают различные события, такие как сентябрьский ужин Michelin Guide Culinary Wonders 2022, прошедший в бангкокском ресторане Paste. Концепция мероприятия была заявлена как «Лицо тайской кухни», но по факту речь шла скорее о демонстрации того, как можно сочетать известные зарубежные продукты с местными тайскими, передавая через вкусы и запаси суть «тайскости».

Для участников вечера готовили шефы Би Сратхонгун из Paste и Саритават Ванвичиткун из Sawaan. Меню включало пять основных блюд и четыре десерта.

Ужин начался с тушеной в кокосовом молоке французской говядины шароле с шалотом из Сисакета от шефа Саритавата. Затем на столы подали блюдо от шефа Би из Paste – острый салат на основе испанской свинины иберико, приготовленной на гриле с тайским соуом пла ра.

За третью смену блюд отвечал снова шеф Саритават, который угостил собравшихся гурманов стейком риб-ай с тайским соусом на основе ферментированных соевых бобов и местными овощами, включая баклажаны, белый имбирь и цветки «сиамского тюльпана», который, впрочем, совсем не тюльпан, а родственник имбиря.

В ходе четвертой смены блюд гости попробовали жареную рыбу с куркумой, которую шеф Би подала с классическим тайским соусом для морепродуктов. Затем настала очередь не менее классического зеленого карри с уткой, правда утка у шефа Саритавата была французской, а авторская карри-паста включала сразу 10 местных видов чили.

Ужин заверишили тайские десерты и пирожные (птифуры): сладкие каштаны тхаптхим кхроп, фрукты в сиропе сом чун, кокосовые блинчики бабин и заварные пирожные с личи.