От отелей и кондо требуют экологические отчеты под угрозой штрафов до 1 млн бат

Пхукетский офис Министерства природы (MNRE) пригрозил штрафами до 1 млн бат тем компаниям, которые не подадут в продленный срок экологические отчеты в связи со своей деятельностью и ее влиянием на природу. Речь идет об отелях, кондоминиумах, крупных жилых проектах и других объектах размещения туристов и постоянного проживания людей. В первую очередь официальных лиц интересует, что происходит в отелях и кондо со сточными водами.

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Как пояснил директор пхукетского офиса Минприроды Ваттанапонг Суксай, под требование о подаче отчетов IEE (Initial Environmental Examination) и EIA (Environmental Impact Assessment) на Пхукете попадают более 2 тыс. различных объектов, оказывающих услуги краткосрочного или долгосрочного проживания. Большинство должны подавать отчеты IEE и EIA раз в год, но некоторые – каждые полгода.

По словам господина Суксая, на начало февраля пхукетский офис Минприроды получили лишь несколько сотен отчетов, тогда как число структур, обязанных их подавать – более 2 тыс. И все они еще в январе получили напоминание об этой обязанности.

Как пообещал господин Суксай, к тем, кто подадут документы до 2 марта, никаких мер применяться не будет. При этом официальный срок истек еще 31 января.

Глава пхукетского офиса Минприроды напомнил, что за несвоевременную подачу отчетов IEE и EIA закон (Закон об окружающей среде от 1992 года, дополненный и исправленный в 2018 году) предусматривает штраф в размере до 1 млн бат.

Все 19 муниципалитетов и административных организаций районов получили инструкцию информировать MNRE об организациях и лицах, уклоняющихся от обязанности подавать отчеты о влиянии своей деятельности на экологию острова.

«Исполнение мер и требований IEE и EIA крайне важно для Пхукета как курорта мирового класса, поскольку мы должны охранять окружающую среду, особенно в том, что касается сточных вод», – заявил господин Суксай.

Также глава пхукетского офиса Минприроды пообещал контроль за отелями, кондо и другими заведениями в плане того, что они делают со сточными водами.

«Если они не будут заниматься этим вопросом, проблема сточных вод неизбежно возникнет на фоне растущего числа прибывающих туристов», – добавил господин Суксай.

«Насколько мы знаем, Пхукет сейчас ежедневно принимает более 40 тыс. туристов, а прогноз на весь год – 12 млн гостей. Если бизнес не будет заниматься очисткой и правильной утилизацией использованной воды, я уверен, проблемы последуют неотвратимо», – заявил глава MNRE на Пхукете.

Также господин Суксай упомянул некое давление на свой офис в связи с проблемой просрочки или не подачи отчетов.

«Хотя в прошлом Пхукет еще ни разу не штрафовал тех, кто не подал отчеты в срок, в Бангкоке штрафы уже были выписаны более 1,8 тыс. операторов», – резюмировал он.