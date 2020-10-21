От острова в заливе Пханг-Нга откололся крупный кусок скальной породы

Смотрители морского нацпарка Hat Noppharat Thara–Mu Ko Phi Phi National Park обещают в ближайшее время установить плавучее заграждение у скального острова Мэ-Урай, от которого в конце прошлой недели откололся крупный кусок породы. Каменная глыба рухнула на коралловый риф, расколовшись при этом на две части.

Таньялак Сакут

Глава нацпарка Праюн Пхонгпхан рассказал The Phuket News и «Новостям Пхукета», что обрушение части скального острова было замечено его сотрудниками во время патрулирования акватории 16 октября. Сам остров Мэ-Урай, находится по соседству с островом Пода (и примерно в 8 км от пляжа Рэйли), а риф возле него является популярной туристической достопримечательностью.

«Отколовшийся участок разбился на два крупных куска, которые видимо возвышаются над водой. Мы полагаем, что масса отколовшейся породы – от 30 до 50 тыс. тонн. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал», – заявил господин Пхонгпхан.

По словам главы нацпарка, 20 октября аквалангисты совершили погружение на месте событий, чтобы оценить масштаб ущерба, нанесенного коралловому рифу, однако вода оказалась слишком мутной. На 21 число запланировано новое погружение.

По оценкам господина Пхонгпхана, повреждено может быть до 20% площади рифа, но точной информации у специалистов пока нет.

Глава нацпарка попросил операторов всех судов не приближаться к острову Мэ-Урай, у которого в самое ближайшее время будет установлено плавучее заграждение.

«Пожалуйста, будьте осторожны. В данную акваторию входить нельзя. Это может быть опасно», – подчеркнул он.