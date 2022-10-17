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От наводнений на Пхукете пострадали 1850 домохозяйств

Пхукетский офис Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) провел предварительную оценку последствий наводнений на острове. Напрямую затронутыми оказались 1850 домохозяйств и более 6000 жителей, погибших и госпитализированных нет, оценка материального ущерба пока не приводится.

Новости Пхукета

17 Октября 2022, 01:36 PM
Оказание помощи жертвам наводнений на Пхукете. Фото: PR Phuket

Оказание помощи жертвам наводнений на Пхукете. Фото: PR Phuket

Оказание помощи жертвам наводнений на Пхукете. Фото: PR Phuket

Оказание помощи жертвам наводнений на Пхукете. Фото: PR Phuket

Оказание помощи жертвам наводнений на Пхукете. Фото: PR Phuket

Оказание помощи жертвам наводнений на Пхукете. Фото: PR Phuket

Оказание помощи жертвам наводнений на Пхукете. Фото: PR Phuket

Оказание помощи жертвам наводнений на Пхукете. Фото: PR Phuket

Оказание помощи жертвам наводнений на Пхукете. Фото: PR Phuket

Оказание помощи жертвам наводнений на Пхукете. Фото: PR Phuket

Оказание помощи жертвам наводнений на Пхукете. Фото: PR Phuket

Оказание помощи жертвам наводнений на Пхукете. Фото: PR Phuket

Оказание помощи жертвам наводнений на Пхукете. Фото: PR Phuket

Оказание помощи жертвам наводнений на Пхукете. Фото: PR Phuket

Оказание помощи жертвам наводнений на Пхукете. Фото: PR Phuket

Оказание помощи жертвам наводнений на Пхукете. Фото: PR Phuket

Представители DDPM отметили, что в результате наводнений были повреждены пять крупных дорог и три моста. Официальные лица не указали, о каких улицах и мостах идет речь. Ничего не было сказано и о характере повреждений.

Также в результате наводнений и оползней было нарушено энергоснабжение в части районов. Всего удар стихии затронул 80 деревень и сообществ жителей в 16 тамбонах по всем трем округам провинции.

  • Таланг. Пострадали 2800 человек, 950 домозозяйств, 29 сообществ/деревень.
  • Кату. Пострадали 280 человек, 100 домохозяйств, 11 сообществ/деревень.
  • Мыанг-Пхукет. Пострадали 3000 человек, 800 домохозяйств, 40 сообществ/деревень.

Временные убежища и пункты предоставления помощи пострадавшим от наводнений организованы в четырех локациях.

  • Wat Thepkasattri в Таланге. Телефон: 076-274573 (OrBorTor Тхепкрасаттри).
  • OrBorTor Камалы в Кату. Телефон: 076-385789 (OrBorTor Камалы).
  • Kathu Municipal School в Кату. Телефон: 076-322121-2 (муниципалитет Кату).
  • Phibun Sawasdee Municipal School в Пхукет-Тауне. Телефоны: 076-211111 (муниципалитет Пхукет-Тауна), 1132 (единая горячая линия) и 076-535 62451 (учитель Супачок).
  • Также за помощью можно обратиться по телефону 199 (горячая линия DDPM).

Лица, нуждающиеся в медицинской помощи, но не имеющие возможности доехать до врача, могут обратиться в пхукетский офис Минздрава (РРНО) по телефону 087-8821883.

Также помощи пострадавшим оказывают пхукетское отделение Красного креста, организация спасателей Kusoldharm Foundation, военнослужащие третьего регионального командования ВМФ.

 

 

 

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