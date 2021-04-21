Острову Джеймса Бонда угрожает эрозия

Специалисты изучают характер природной эрозии основания острова Тапу (больше известного как остров Джеймса Бонда), чтобы не допустить разрушения уникальной достопримечательности, возвышающейся над водами залива Пханг-Нга.

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Специалисты изучают характер природной эрозии основания острова Тапу (больше известного как остров Джеймса Бонда), чтобы не допустить разрушения уникальной достопримечательности, возвышающейся над водами залива Пханг-Нга.

В четверг, 15 апреля, на место событий прибыл министр природных ресурсов и окружающей среды Варавут Силпа-Арча, одновременно занимающий пост замминистра по сельскому хрзяйству и сельскохозяйственным кооперативам. Чиновник из первых уст ознакомился с ситуацией на месте и с тем, какие меры принимаются по защите природной достопримечательности, в обычные годы привлекающей бесчисленных туристов. Среди прочего скалу прославило то, что она снималась в фильме «Человек с золотым пистолетом», за что и получила прозвище острова Джеймса Бонда.

Во встрече с министром также участвовали глава провинции Пханг-Нга, несколько лет служивший на Пхукете Джамрон Типаяпонгтада, генеральный секретарь MNRE Соммай Течаван. По его словам уже собрана команда специалистов для выполнения миссии «СПАСТИ Кхао Тапу». Первичная задача – оценка риска обрушения знаменитой скалы.

По экспертным оценкам, высота карта – 31 м, охват – 11 м, диаметр – 3,56 м.

Также в настоящий момент проводится «геотехническое исследование», цель которого – оценить степень эрозии при 3D-сканирования, подводных измерений, использования эхолота и применения других способов.

«После сбора данных команда проведет анализ и сформирует первые рекомендации относительно действий, которые могли бы укрепить основание скалы и повысить его стабильность без ущерба пейзажу», – добавил господин Течаван.

По словам специалистов, от разрушительного воздействия волн основание скалы должны «инженерные технологии в сфере фундаментов». Также к работе над спасением скалы и наблюдением за ней планируется привлечь профильные ведомства и простых людей.

Официальные лица проявили повышенную озабоченностью ситуацией в прибрежных водах после обнаружения трещин на ряде скал, от некоторых из которых даже откололись куски породы. Об этом, в частности, было рассказано министру MNRE.

В новостях, в среди прочего, сообщалось об эрозии островов группы Анг-Тхонг в Сураттхани, острова Талу в заливе Пханг-Нга и острова Прасат-Хин- Пхан-Йот в Сатуне.

В октябре прошлого года крупный кусок породы откололся от популярной у туристов карстовой скалы Мэ-Урай, находящейся в 2 км к юго-западу от острова Пода (примерно на пути от ПхиПхи к побережью Краби). В воду рухнули около 30 тыс. т породы. Акватория острова закрыта для посещения на два года.