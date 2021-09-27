Острова Пхи-Пхи остаются закрытыми

Власти провинции Краби продлили действие ограничений на посещение островов Пхи-Пхи на фоне выявления новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Болеют на острове преимущественно строительные рабочие.

Новости Пхукета

27 Сентября 2021, 01:46 PM

Фото: ТАТ

Приказ о продлении коронавирусных ограничений был подписан 24 сентября губернатором Краби Китибоди Правитом. Также в документе упомянуты ограничения на въезд на пляже Рейли в Ао-Нанге и остров Нгай.

Иностранные туристы, прибывшие в страну по программе Phuket Sandbox, могут по-прежнему посещать Пхи-Пхи и другие острова после того, как проведут на Пхукете семь дней (поездки разрешаются на восьмой день пребывания при условии полной вакцинации, сдачи анализов на COVID-19 и выполнении других требований).

Те из туристов, кто пробыл в Таиланде более 14 дней, допускаются в закрытые зоны при наличии справки об отрицательном тесте на коронавирус методом ПЦР. Срок годности документа – 72 часа. Анализы, полученные при помощи экспресс-наборов для тестирования на антитела не принимаются.

Тайские туристы могут посещать острова и пляж Рейли при условии полной вакцинации и отрицательных анализов, полученных либо методом ПЦР, либо при помощи экспресс-наборов. При этом для них срок действия результатов – семь дней.

Лица, которые не смогли пройти вакцинацию по причине возраста (престарелые и дети с подростками до 18 лет) могут въехать без предъявления документов о прививках, но также должны сдать отрицательные анализы на коронавирус. При этом приказ не упоминает, каков срок действия справок в данном случае. На детей до пяти лет никакие ограничения не распространяются.

Приказ вступил в силу 24 сентября. Дата окончания действия ограничений в документе не указана.

Напомним, что изначально ограничения на посещения Пхи-Пхи были введены 11 сентября. Как писала газета Bangkok Post, коронавирусная инфекция была выявлена у двух полицейских и пяти трудовых мигрантов, работающих над строительством водоочистного комплекса. С тех пор на острова допускаются только медицинские работники, спасатели, сотрудники курьерских служб и лиц, доставляющих жизненно необходимые товары. Текущее количество заболевших на Пхи-Пхи неизвестно.