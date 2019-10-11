Остролистные растения в тайском саду

Среди декоративно-лиственных растений можно выделить в отдельную группу те, которые отличаются длинными, узкими, зачастую твердыми листьями с засечками по краям или острыми концами. В ландшафтном дизайне у них есть превосходные применение – они выступают в роли акцентирующих или «архитектурных» растений, позволяя добавить выразительных форм и экзотики в естественное растительное окружение.

Патрик Кэмпбелл

Наиболее известное из подобных растений – юкка нитчатая (Yucca filamentosa), происходящая родом из жарких американских пустынь. Этот вечнозеленый кустарник, также известный под именем адамовой иглы, принадлежит к подсемейству агавовых (agavaceae). Его растущие из единой розетки листья по форме напоминают лезвия мечей и зачастую заканчиваются угрожающе острыми концами. Превосходная природная защита, выработанная флорой, против непрошенных гостей из мира фауны.

Юкку нитчатую активно используют в тропических регионах в качестве декоративного растения. При этом адамова игла еще время от времени и цветет, выпуская длинные вертикальные метелки с цветами белого или кремового оттенка в форме колокольчика. Одна из популярных сейчас разновидностей юкки – золотой меч. Именно она опубликована на этой странице в качестве иллюстрации. Если же вам нужно по-настоящему крупное растение, то можно порекомендовать ярок выраженного представителя семейства агавовых – Agave americana. Растение представляет собой внушительный куст с растущими из розетки яркими зелеными листьями длиной до двух метров и с заостренными краями. В Таиланде американская агава весьма популярна.

Все юкки и вообще все агавовые – растения пустынные, а потому имеют соответствующую корневую систему. В тропиках они не ждут от садовода обилия внимания и заботы, готовы стойко переносить и засушливую погоду и внезапные проливные дожди (вода легко стекает по их вощеным листьям). Однако помните, что продолжительные осадки и постоянный переизбыток влаги им вредны, во влажной почве корни пустынных кустов могут просто сгнить. Агавовые, таким образом, предпочитают жаркое солнце и хороший дренаж, при этом не требовательны к качеству почвы и не против песка. Размножаются они как семенами, так и вегетативным способом.

Еще один яркий представитель агавовых – Сансевиерия трехполосная (Sansevieria trifasciata), также известная среди англоязычных садоводов как тещин язык. Впрочем, обычно ее рассматривают отдельно от агавовых, поскольку, кроме мощных и острых листьев, она не имеет ничего общего с другими представителями подсемейства, а происходит из западной Африки, а не Америки.

Ее растущие из розетки мясистые листья чем-то напоминают побеги кактуса. Основной цвет листьев – темно-зеленый с серо-зелеными полосками, а наружная их кромка окрашена в желтый. Кроме того, зачастую листья Сансевиерия трехполосной не прямые, а изогнутые наподобие спиралей.

Сансеверия популярна в качестве домашнего растения, поскольку охотно принимает самые разные условия, включая слабое освещение, сухой воздух и произвольный полив. Перемещать ее приходится нечасто. В декоративной группе растений сансеверия легко добавит вариативности в формальную композицию, при этом особого ухода требовать к себе не будет.

Также в контексте тропического сада имеет смысл упомянуть пандан (Pandanus). Обычно древовидные растения соответствующего семейства ассоциируется с пляжами и песчаными дюнами. Если вы любите проводить выходные на берегу, то обязательно вспомните это напоминающее пальму растение с торчащими из песка ходульными корнями и длинными, узкими листьями. Пандан в Азии нашел себе множество применений. Его листья используют в качестве материала для кровли и изготовления кровли, в свежем виде их применяют в кулинарии. Ароматная древесина пандана также используется в саунах.

При этом у широкоизвестного пляжного пандана есть карликовый родственник по имени Pandanus pygmaeus, отличающийся небольшими размерами с яркой зелено-желтой листвой, похожей на так называемую паучью траву (Liriope из семейства спаржевых). Будучи скорее кустарником, нежели деревом, карликовый пандан – просто находка для садовода в качестве невысокого растения-ограды. Ухода ему требуется немного, слабое освещение и недостаток влажности не страшны, к болезням он устойчив. Все это делает Pandanus pygmaeus прекрасным выбором для сада. Только помните, что листья карликового пандана действительно острые и не пораньтесь при работе с ним.