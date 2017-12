Осторожно, затягивает! Заболеть дайвингом проще, чем вы думаете Марк Ноулс рассказывает, как он несколько лет откладывал первый опыт дайвинга, а потом все же попробовал. Марк Ноулс 9 Декабря 2017 13:00:00 Когда я впервые приехал на Пхукет, у меня, как и у многих других экспатов, был план незамедлительно заняться дайвингом, раз уж мне довелось перебраться в место, которое предлагает столь прекрасные возможности практически у порога. Затем навалилась работа, появились другие заботы, и идея получить сертификат SSI постепенно начала отодвигаться все дальше в конец списка планов. Впрочем, сейчас, четыре года спустя, я все же решил, что с прокрастиницией пора завязывать и, что называется, закусил удила. Свой выбор я остановил на Sea Bees Diving, пхукетском дайв-центре с 20-летней историей, где выбрал двухдневный курс с получением первого сертификата SSI, который дает право на погружение на глубину до 12 м и который затем можно проапгрейдить до SSI Open Water Diver. Обучение в первый день проходило в бассейне. Обычно в Sea Bees один инструктор работает с двумя студентами, но мне повезло и я занимался один на один. В качестве наставника мне достался молодой и дружелюбный бельгиец Стефан, который оказался прирожденным учителем, и весь курс пролетел на одном дыхании. В какой-то момент он признался, что сам учился в родной Бельгии, и после погружений там (в условиях минимальной видимости и не самой приятной температуры воды), погружаться в тропических водах Таиланда для него – это прогулка в парке. В ходе первого дня мы со Стефаном изучали основы безопасности, обращение с дайверской экипировкой и снаряжением, язык жестов, работу в паре и управление плавучестью. Последнее для меня оказалось сложнее всего, притом что именно этот навык – один из главных в дайвинге. Стефан был прекрасным инструктором и объяснял все новые для меня техники простыми и понятными словами, так что довольно быстро я освоился с азами и мне не терпелось попробовать реальное погружение в море, а не в бассейне. Вечер первого дня я провел за подготовкой к сдаче теоретического экзамена SSI. Главный плюс здесь заключается в том, что все материалы доступны через приложение, которое можно запустить на любом устройстве и готовиться в удобном для себя формате. Я сперва опасался, что теория окажется слишком сложной, но в итоге экзамен я сдал даже легче и быстрее, чем думал. Проснувшись следующим утром, я быстро собрался и поехал на пирс в Чалонге, где меня дождался дайв-бот Excalibur II, одна из фирменных ярко-желтых лодок Sea Bees, на которой мне предстояло отправиться к острову Рача-Ной. За время пути все пассажиры успели позавтракать и познакомиться, так что к месту назначения прибыли уже командой. Первое погружение в открытой воде было скорее тестовым. Вместе со Стефаном я повторил все, чему научился накануне в дайв-центре, и не могу не отметить, что на десятиметровой глубине мне было чуть менее спокойно, чем в бассейне. Самой сложной мне показалась отработка техники обмена воздухом и экстренного всплытия. Не очень-то приятно снимать регулятор, когда ты глубоко под водой! Впрочем, присутствие рядом надежного Стефана успокаивало, и с каждым повтором упражнения я чувствовал себя все более уверенно. В ходе первого погружения мы отработали и общение жестами, еще один ключевой навык, потому что только так ты и можешь общаться с напарником под водой. Кроме того, в реальных условиях быстро стало понятно, почему настолько важно управление плавучестью. Не раз и не два я ошибался и то всплывал слишком быстро, то погружался слишком стремительно. Впрочем, со временем я освоил и эту премудрость, и испытал искреннее сожаление, когда пришлось подниматься на поверхность из-за того, что кислородная смесь в баллонах начала подходить к концу (вернее, приближаться к границе безопасной отметки). Для следующего погружения мы направились на другой популярный дайв-сайт у острова Рача-Ной, и именно там началось настоящее веселье, поскольку я уже чувствовал себя достаточно уверенным, чтобы в свое удовольствие кружить вокруг кораллов и разглядывать морскую живность. Стефан оказался прекрасным гидом и вовремя подсказывал, куда именно смотреть. Обилие морской жизни просто поражало. За одно погружение я успел увидеть морского угря, осьминога и самых разных коралловых рыб. Кроме того, Стефан показал мне «нудибранхов», голожаберных моллюсков причудливых цветов и оттенков. После этого погружения мы пообедали на борту Excalibur II, а затем отправились к последнему дайв-сайту, находившему у острова Рача-Яй. Я увлеченно изучал риф под собой, когда Стефан неожиданно схватил меня и потащил куда-то в сторону. Подняв вгляд, я обнаружил, что прямо на меня движется крупная и совсем не дружелюбно выглядящая рыба, по виду которой было очевидно, что моей вторжение ей не по нраву. Об агрессивных повадках этих рыб из семейства спинороговых Стефан предупреждал меня отдельно, и я крайне благодарен ему за то, что он вовремя заметил угрозу. Если бы не он, то, возможно, укуса мне было бы не избежать. Впрочем, не могу сказать, что встреча со спинорогом омрачила мой первый подводный опыт. Это был фантастический день и фантастическое знакомство с миром дайвинга – не могу поверить, что я его так долго откладывал. Как несложно догадаться, теперь я жду следующего погружения и надеюсь пройти полноценный курс Open Water Diver. И если вы – как и я – тоже постоянно откладываете свой первый поход в дайв-центр, то вот мой совет: записывайтесь сегодня. Поверьте, вы не пожалеете. 