Основы безопасности на водном транспорте Морской транспорт может быть опасным в любое время года, но в низкий сезон различные инциденты случаются чаще, чем обычно. Причем из года в год. Новости Пхукета 14 Октября 2018 12:00:00 Фото: Архив The Phuket News На Пхукете продолжается сезон дождей, а значит все, что связано с морем, таит повышенную опасность. Не является исключением и морской транспорт, что красноречиво продемонстрировал шторм 5 июля, в ходе которого затонули два туристических судна – катамаран Serenata и экскурсионная лодка Phoenix. Всех пассажиров катамарана удалось спасти, из пассажиров «Феникса» погибли 47 человек. Этот инцидент стал крупнейшим кораблекрушением в современной истории Пхукета и всего Таиланда. Важно помнить, что каждый пассажир может повысить свои собственные шансы на выживание в случае чрезвычайной ситуации на борту, какой бы она ни была. Судно может налететь на скалы, столкнуться с другой лодкой, начать набирать воду из-за слишком сильного волнения на море. На борту может возникнуть пожар или произойти взрыв. Во всех случаях ключ к минимизации человеческих жертв – максимально строгое соблюдение требований безопасности как членами экипажа, так и самими пассажирами. Ранее «Новости Пхукета» уже обращались в местный офис Морского департамента с просьбой привести рекомендации по безопасности на борту судна и действиях в случае чрезвычайной ситуации. Своей актуальности советы ведомства не потеряли и сегодня. Поведение на борту Путешествие по морю начинается с того, что пассажир поднимается на борт судна. Когда речь идет о пароме или другом крупном плавсредстве, проблем это не составляет. Однако в случае с маломерными судами посадка может быть опасна, поскольку небольшие лодки чувствительны и к волнам, и к изменению баланса за счет действий пассажиров. При посадке на борт необходимо в точности выполнять указания лиц, руководящих процессом. Не отказывайтесь от протянутой вам руки члена команды, не пытайтесь прыгать на борт. Перед тем, как заносить ногу для шага, убедитесь, что вторая прочно стоит на пирсе или другой поверхности, с которой вы планируете шагать. Помните, что при посадке нельзя ставить ногу на верхнюю кромку борта, поскольку это дисбалансирует судно. После того, как окажетесь на борту, сразу проследуйте к свободному посадочному месту, чтобы не мешать другим пассажирам, которые будут подниматься на борт вслед за вами. Во время движения судна лучше всего находиться на посадочном месте. Если у вас есть желание пройти в другую часть лодки, спросите разрешения у капитана или ближайшего члена команды. В течение всего путешествия пассажиры должны находиться в спасательных жилетах. Многим это правило кажется излишним, особенно если человек хорошо плавает. Однако логика данного требования проста: человек способен хорошо держаться на воде лишь до тех пор, пока он находится в сознании и у него остаются силы. Именно так погиб в бухте Чалонг-Бэй опытный яхтсмен из Новой Зеландии Ричард Спрэгс, выпавший со своей яхты, ударившийся головой о борт небольшой деревянной лодки и утонувший до прибытия помощи. Чрезвычайные происшествия Одна из главных угроз при возникновении чрезвычайных ситуаций на любом транспорте – это паника. Если на борту лодки произошло что-то экстренное, но судно не тонет и угрозы вашей жизни нет – не покидайте своего места без команды члена экипажа. Не паникуйте, дождитесь указаний и неукоснительно их выполняйте. Быстро, но без суеты покиньте корабль, после чего отплывите на безопасное расстояние. В случае падения за борт первым делом успокойтесь и подайте сигнал бедствия голосом или жестом (универсальный символ – поднятая вверх рука). Не пытайтесь забраться назад через борт, помните о гребных винтах и той опасности, которую они представляют. Не пытайтесь самостоятельно доплыть до берега, если он далеко: вероятнее всего вас сперва будут искать на маршруте судна. По возможности в воде избавьтесь от обуви, ремня и всего, что мешает держаться на воде и плыть. Если вы увидели, как человек упал за борт, срочно проинформируйте членов команды и других пассажиров. Даже если вы обладаете навыками спасения на водах, перед тем как прыгать на помощь, бросьте попавшему в беду спасательный круг или спасательный жилет. Наконец, помните, что сообщить о происшествии на воде можно по горячей линии Морского департамента 1199. Телефон Phuket Tourist Rescue Centre – 076 383 255.