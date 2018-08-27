Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников

Интегрированный курортный комплекс Laguna Phuket начал прием на участие в ежегодных легкоатлетических соревнованиях Laguna Phuket Triathlon, которые пройдут на остров 17-18 ноября.

27 Августа 2018 13:23:52

В рамках мероприятия пройдут традиционные соревнования по триатлону (в этом году им исполняется 25 лет), благотворительные забеги в поддержку детей и состязания нового формата 25 For 25 Sprint.

Онлайн-регистрация проходит на сайте endurancecui.active.com (до 11 ноября), кроме того организаторы планируют две живые регистрационные сессии – 3-5 сентября в пхукетском Central Festival Phuket и 8 сентября в бангкокском CentralWorld.

Благотворительные забеги 2 км (детский забег), 5 км и 10 км пройдут 17 ноября. Соревнования непосредственно по триатлону пройдут 19 числа. Дистанция основного триатлона – заплыв на 1,8 км, велогонка на 50 км и забег на 12 км. Дистанции спринта – заплыв на 500 м, велогонка на 18,5 км и забег на 6 км.

Дополнительную информацию ищите на www.LagunaPhuketTri.com и на странице мероприятия в Facebook.