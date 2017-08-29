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Опубликован список самых чистых пляжей Таиланда

Департамент контроля за загрязнением окружающей среды опубликовал ежегодный рейтинг самых чистых пляжей Таиланда.

Новости Пхукета

29 Августа 2017 10:50:33

Пляж Танод на острове Ланта. Фото: ТАТ
Пляж Танод на острове Ланта. Фото: ТАТ

В этом году высшую оценку – пять звезд – получили 13 пляжей, находящихся преимущественно на территории национальных парков страны, сообщает пресс-служба Туристического управления Таиланда. Актуальный список самых чистых пляжей Королевства выглядит следующим образом:

  1. Той-Нгам, территория базы ВМФ в Саттахипе, Чонбури;
  2. Лэм-Сала, нацпарк Sam Roi Yot National Park, Прачуап-Кхири-Кхан;
  3. Ао-Манао, территория подведомственная ВВС Таиланда, Прачуап-Кхири-Кхан;
  4. Ао-Ка, нацпарк Mu Ko Ang Thong National Park, Сураттхани;
  5. Сам-Сао, нацпарк Mu Ko Ang Thong National Park, Сураттхани;
  6. Тхам-Ранг, нацпарк Mu Ko Ang Thong National Park, Сураттхани;
  7. Тай-Мыанг, нацпарк Khao Lampi – Hat Thai Mueang National Park, Пханг-Нга;
  8. Ао-Кык, нацпарк Mu Ko Similan National Park, Пханг-Нга;
  9. Май-Нгам, нацпарк Mo Ko Surin National Park, Пханг-Нга;
  10. Лэм-Танод, нацпарк Mu Ko Lanta National Park, Краби;
  11. Ко-Рок, нацпарк Mu Ko Lanta National Park, Краби;
  12. Билех, нацпарк Than Bok Khorani National Park, Краби;
  13. Ли-Ди, нацпарк Mu Ko Phetra National Park Satun, Сатун.

Ни один из пляжей Пхукета не удостоился пяти звезд, но до некоторых из топ-13 с острова можно добраться на спидботе или яхте.

При составлении рейтинга самых чистых пляжей Департамент контроля за загрязнением окружающей среды оценивает территории по таким критериям как качество воды, уровень загрязнения пластиком, нефтепродуктами и другим мусором; состояние рифов и морской экосистемы, эффективность систем контроля за сохранением экологии и менеджмента в туристической сфере.

Рейтинг Департамента контроля за загрязнением окружающей среды публикуется с 2002 года. Как отмечает ТАТ, рекордсменом по количеству упоминаний в топе является пляж Билех в нацпарке Than Bok Khorani National Park.

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