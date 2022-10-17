Опрос: Тайцы не готовы считать наркозависимость болезнью

Большинство граждан Таиланд не готовы считать наркотическую зависимость болезнью и расценивают употребление наркотиков как преступную деятельность. К такому выводу пришел Национальный институт администрации развития (NIDA Poll) по результатам социологического опроса.

Новости Пхукета

17 Октября 2022, 05:59 PM

Занятия на курсах по реабилитации наркозависимых. Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

Опрос проводился 10-12 октября, то есть через несколько дней после массового убийства в провинции Нонг-Буа-Лампху где бывший полицейский с наркозависимостью убил 24 детей и 12 взрослых. Новость вызвала широкий резонанс по всей стране.

В рамках исследования NIDA Poll было опрошено 1310 человек в возрасте от 15 лет и старше из разных регионов Таиланда. Респонденты отличались по уровню образованию, роду профессиональной деятельности и доходам, отмечает Bangkok Post.

В качестве основного вопроса специалисты NIDA интересовались, согласен ли респондент с тем, что употребляющие наркотики люди являются «больными людьми», как то предполагает нынешняя редакция Закона о наркотиках.

Большинство респондентов – 50,15% – решительно отвергли такой взгляд на наркотическую зависимость. По их мнению, ни о какой болезни в данном случае речи нет, а употребление наркотиков наркотиков должно караться, поскольку ведет к тому, что человек зачастую превращается из потребителям запрещенных препаратов в распространителя.

Еще 13,89% также не согласились с прописанной в законе трактовкой, но сделали это в более умеренной форме. В частности, в выбранном им варианте ответа указывалось, что без угрозы наказания многие люди будут поддаваться соблазну попробовать наркотики, а решать проблему нужно «у ее корней».

Таким образом считать наркозависимостью болезнью не готовы 64,04% населения то есть почти две трети. С прописанной в Законе трактовкой согласны в той или иной мере 35,88% респондентов. Из них 20,31% решительно поддерживают отношение к зависимости как болезни и говорят, что потребители – это «сбившиеся с пути» люди, которые должны проходить лечение и реабилитацию. Еще 15,57% согласны с законом в умеренной степени. Они считают, что лица, желающие выздороветь, должны иметь возможность пройти реабилитацию без угрозы преследования по закону.

Всего 0,08% респондентов не дали ответа на вопрос или сказали, что их это не интересует. Bangkok Post не уточняет, как именно социологи NIDA Poll получили приведенные выше проценты, если в опросе участвовали ровно 1310 респондентов.

Также участникам исследования задавался вопрос о грани между «больным человеком» и нарушителем закона в зависимости от количества обнаруженных у него таблеток метамфетамина.

34,95% респондентов заявили, что в принципе не готовы считать наркопотребителя больным. Еще 30,76% сказали, что готовы рассматривать его таковым, только если у него было найдено не более одной таблетки; а 16,11% – не более двух или трех. Все остальные варианты набрали от 7,33% до 1,7%. Еще 2,75% респондентов не ответили на заданный им вопрос или «не были заинтересованы».

Вариант отталкиваться не от количества таблеток в кармане, а непосредственно от употребления их человеком и наличия зависимости респондентам предложен не был.

Дополнительно участников опроса спросили, есть ли у них лично знакомые им потребители наркотиков или бывшие потребители. 56,11% респондентов ответили отрицательно, а 43,89% – положительно.