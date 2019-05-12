Опрокинувшийся грузовик врезался в лестницу пешеходного моста в Таланге

Полиция предъявила обвинение водителю грузового автомобиля, врезавшегося в лестницу пешеходного моста на Thepkrasattri Rd. в Таланге.

Иккапоп Тхонгтуб

12 Мая 2019, 02:00 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о ДТП в районе школы Muang Thalang School в тамбоне Тхепкрасаттри поступило в полицейский участок Таланга около 4:00 утра субботы, 11 мая.

На месте событий полицейские обнаружили опрокинувшийся на бок грузовик компании P.T. Phuket Transport Co Ltd с номерными знаками провинции Краби, а также 34-летнего водителя Сакчая Ауппалу и трех его пассажиров. Серьезных трам никто из них не получил.

Господин Ауппала рассказал полицейским, что возвращался в гараж PT Transport на острове Сирэ после доставки грузов в провинцию Сонгкхла. По словам водителя, причиной аварии стала потеря управления транспортным средством на мокром асфальте.

В полиции отметили, что против господина Ауппалы были выдвинуты обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой порчу государственной собственности (пешеходного моста). Представитель компании, в которой был застрахован грузовик, уже связался с полицией для урегулирования вопроса об оплату ремонта поврежденной конструкции.