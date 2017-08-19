Операторы парасейлинга согласились не катать над морем детей

После скандала в прессе операторы парасейлинга из Патонга согласились не допускать на аттракцион маленьких детей.

19 Августа 2017 11:45:56

Турист из Китая взял с собой в экстремальный полет малолетнюю дочь. Фото: Дэвид Карлайл / The Sun

Скандал разгорелся ранее на этой неделе, когда некий китайский турист взял с собой в полет дочь двухлетнего или трехлетнего возраста. Об инциденте рассказал турист Дэвид Карлайл, историю которого перепечатали многие англоязычные издания.

«Мы ясно видели, что она плакала, когда на нее насильно надевали экипировку для полета на парашюте, а тридцать секунд парашют потянул ее вместе с отцом и сотрудником аттракциона и они начали стремительно подниматься в небо. Их абсолютно не волновало, что они проделывали с бедной маленькой девочкой», – рассказал Карлайл.

По следам инцидента глава Patong Parasail Club Праджат Сомнам распорядился, чтобы члены объединения не допускали на аттракцион детей «в возрасте пяти-шести лет». Об этом The Phuket News сообщил представитель клуба Нуча Петчвимон.

«Мы пока не решили, каким должен быть минимальный возраст и рост ребенка для катания на парасейле, но в описанном случае сотрудники определенно проявили беспечность. Во вторник мы проведем встречу с мэром Патонга и подробно обсудим это», – заявил Нуча Петчвимон.

По его словам, об инцидентеPatong Parasail Club узнал именно от мэра, потребовавшей немедленно разобраться. При этом никаких правил, регулирующих парасейлинг, до настоящего момента не было.

Мэр Патонга Чалермлак Кебсап в беседе с «Новостями Пхукета» напомнила, что парасейлинг – экстремальное развлечение, и в июле турист из Австралии разбился насмерть, когда по некой причине расстегнулись карабины крепления парасейлинговой обвязки (харнесса) к парашюту.

«Я понимаю, что муниципалитет Патонга не имеет прямой власти устанавливать правила в этой сфере, но мы должны что-то сделать», – заявила госпожа мэр.