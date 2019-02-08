Оператора затонувшего судна привлекут к ответственности за повреждение кораллов

Пхукетский офис Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) прояснил ситуацию с возможными обвинения против оператора рыболовецкого судна Aor Janjira, затонувшего 18 января в районе острова Рача-Ной.

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Судно Aor Janjira было поднято со дна 25 января, и в процессе операции дайверы заметили, что вокруг него разбросаны трупы молодых скатов, что дало основания экологам заподозрить Aor Janjira в незаконном промысле.

Впрочем, никаких обвинений в связи с этим оператора, капитана и команду судна не ожидает. Об этом The Phukt News сообщил сегодня господин Нарет Чупынг из DMCR. По словам господина Чупынга, установить происхождение рыбы не представляется возможным.

«Мы не можем предъявить обвинения, поскольку не способны доказать, что рыба была выловлена в пределах национального парка или другой охраняемой зоны. Нам и вовсе заявили, что этих скатов сбросил в море некий лонгтейл. Сейчас мы ищем эту лодку», – добавил он.

При этом владельцу Aor Janjira грозит привлечение к ответственности за причинение ущерба коралловым рифам.

«Поскольку затонувшее судно повредило около 5 кв. м кораллов, владельцу будет выписан штраф за это. Мы готовим документы для обращения в полицию и предъявления обвинений», – заявил господин Чупынг.

Стоит отметить, что экологи из группы Go Eco Phuket, которые первыми обнаружили скатов у затонувшего судна, в любом случае считают ловлю этой рыбы неприемлемой.

«Эти скаты были еще малышами, но все равно не избежали сетей. При этом встречаются они все реже и реже, их число уменьшается и у Пхукета их видят весьма редко. Их можно увидеть у Симиланских островов и у острова Лосин в Паттани, но не на Пхукете», – заявил секретарь Go Eco Phuket Иттипуд Шадт.





