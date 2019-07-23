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Окрестности Laguna Park останутся без воды 24 июля

Пхукетский офис Управления водоснабжения (PWA) объявил о том, что часть тамбона Чернг-Талей останется без воды в среду, 24 июля.

Новости Пхукета

23 Июля 2019, 11:47 AM
Фото: PWA

Фото: PWA

В уведомлении PWA указывается, что подача воды в дома и офисы будет прекращена для подключения к системе водоснабжения некого курортного комплекса в четвертом мубане Чернг-Талей. В связи с этим, как предупреждает PWA, водоснабжения не будет на территории «в районе поселка Laguna Park».

Водоснабжение будет отключено в 10:00 утра и возобновлено сразу после завершения работ по подключению неназванного курортного комплекса к магистральной линии.

Пхукетский офис PWA приносит извинения за возможные неудобства. Телефоны для справок – 076-319173, 082-790-1634 и 1662.

 

 

 

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