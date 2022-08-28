Окрестности китайского храма в Муанг-Мае останутся без света 30 августа

Пхукетское отделение Управления энергоснабжения провинций (РЕА) предупредило о проведении работ на высоковольтных линиях в Таланге во вторник, 30 августа. В связи с этим часть тамбона Тхепркрасаттри останется без света.

Новости Пхукета

Как следует из сообщения офиса РЕА в Таланге, электричество будет отключено на 500 метровом отрезке трассы 4027 от Thepkrasattri Rd. в сторону Mission Hills, а также на отходящей от нее улице, ведущей к китайскому храму в Муанг-Мае (Sheng Leng Thong Shrine). Кроме того без света останутся еще два переулка, на указанном выше отрезке трассы 4027.

Отключение электроснабжения продлится с 9:00 утра до 17:00 вечера. РЕА приносит извинения за возможные неудобства. Телефоны для справок – 076-386882 (офис РЕА в Таланге) и 1129 (общенациональный колл-центр).