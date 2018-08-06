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Охранник пхукетского ресторана арестован за убийство

Полиция Пхукета задержала 37-летнего Сомджая Чартритхапа, около десяти лет находившегося в розыске по делу об убийстве в провинции Сураттхани.

Иккапоп Тхонгтуб

6 Августа 2018 10:46:59

Фото: Полиция Пхукета
Фото: Полиция Пхукета

Вечером 3 августа полицейские в главе с полковником Аканитом Данпитаксарном нанесли визит в ресторан Hor. NokHook в Чалонге и задержали работавшего там охранником уроженца Сураттхани Сомджая Чартритхапа.

Мужчине были предъявлены сразу два ордера на его арест. Первый из ордеров были выдан судом Сураттхани в 2008 году по обвинению в предумышленном убийстве, а второй – годом спустя по обвинению в неявке в суд (после изначального задержания подозреваемый был отпущен по залог).

В полиции Пхукета подтвердили, что уже передали арестованного коллегам из Сураттхани.

 

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