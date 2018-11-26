Ограбление туриста из Австралии оказалось фейком

Молодой турист из Австралии сознался, что выдумал историю о том, как его ограбили ночью 24 ноября в районе пляжа Най-Янг.

Тави Адам

26 Ноября 2018, 12:56 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник полиции Таланга Киттипум Тинтхаланг подтвердил The Phuket News и «Новостям Пхукета», что история об ограблении 19-летнего Терранса Джона Уайта была выдумана туристом от начала и до конца. В этом австралиец сознался в ходе общения со следователями в полицейском участке Таланга.

Как писали «Новости Пхукета» ранее, господин Уайт обратился в полицию с заявлением о том, что был ограблен ночью 24 ноября. Молодой человек заявил полицейским, что возвращался на такси в свой отель у пляжа Най-Янг, но по дороге у него якобы возник спор с водителем из-за того, что тот не использовал счетчик. В итоге Терранс Джон Уайт продолжил путь пешком и около 3:00 утра был ограблен группой из четырех злоумышленников на двух мотоциклах.

Господин Уайт заявил полиции, что лишился 10 тыс. бат наличными и смартфона. При этом описание подозреваемых в полицейском отчете об инциденте отсутствовало. Не было там и информации и о том, как именно турист покинул такси: добровольно или был принудительно высажен водителем. Кроме того, господин Уайт указал, что пользовался такси с номерными знаками зеленого цвета, а счетчиками такие машины не оборудуются в принципе.

Реальность, по словам подполковника Тинтхаланга, оказалась куда менее драматична. Мужчина благополучно добрался до отеля на такси и ни с какими грабителями не встречался. Телефон и деньги турист банально потерял, поскольку был пьян.

«Он признался, что таксист не высаживал его из машины, а довез до отеля. Также он признался, что по пути его стошнило в салоне», – заявил подполковник Тинтхаланг.

«Теперь, когда все выяснилось, мы можем посмеяться», – добавил он.

Отметим, что основания для того, чтобы вздохнуть с облегчением и посмеяться, имеются и у самого господина Уайта. Полиция подтвердила, что не будет возбуждать дело по факту ложного сообщения о преступлении.

При этом, далеко не всем иностранцам везет так же, как и господину Уайту. В частности, в 2012 года 21-летняя Австралийка Стиви Бамфорд была вынуждена провести 15 суток в исправительном центре в Банг-Джо. К соответствующему наказанию она была приговорена за ложное сообщение об изнасиловании.

В 2013 году 19-летний датчанин Мортен Будтц Бертелсен был приговорен к шести месяцам тюрьмы условно и штрафу в 500 бат за ложное сообщение о том, что стал жертвой группы грабителей на пляже в Камале.