Глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу отдал распоряжение провести проверку после публикации в австралийской прессе истории двух онлайн-коучей, заявивших, что заразились паразитами после обеда на одном из фудкортов острова и восстановили здоровье лишь через 18 месяцев после лечения антибиотиками и переливания крови. Сам господин Сермкэу в правдивости истории сомневается.

Новости Пхукета

10 Июля 2019, 03:24 PM

Заявление австралийских туристов о заражении паразитами после посещения фудкорта на Пхукете вызывает сомнения у местного офиса Минздрава, но и глава ведомства Тханит Сермкэу, и глава местного отделения Ассоциации отелей Таиланда Конгсак Кхонгпхонгсакорн признают важность жесткого санитарного контроля на общепите. Фото: Phuket PR Department

Первые публикации на основе истории 32-летней Стейси Барнс появилась в австралийских СМИ в воскресенье, 7 июля. Женщина рассказала журналисту Роббу Скотту, что в 2017 году отдыхала на Пхукете, заразилась паразитами через пищу и смогла восстановить здоровье лишь через полтора года, пройдя переливание крови, курс антибиотиков и другие медицинские процедуры. Согласно рассказу госпожи Барнс, вместе с ней заразился и ее 39-летний муж Райан Пригг, которому пришлось так же плохо.

Статья на основе заявлений госпожи Барнс сперва была опубликована изданиями Perth Now и The West Australian, а затем перепечатана другими австралийскими СМИ, включая портал news.com.au.

По словам госпожи Барнс, недомогание австралийцы почувствовали после того, как съели пад-тай на одном из пхукетских фудкортов. После этого пара первым же рейсом вылетела в Австралию, где состояние госпожи Барнс и господина Пригга продолжило ухудшаться.

Как заявила госпожа Барнс, она страдала от слабости, затуманенности сознания, вздутия живота при приеме любой пищи, сыпи на лице и язв во рту.

«Я ничего не помнила, я чувствовала себя, словно в тумане... словно зомби», – говорила госпожа Барнс.

По ее словам, продолжавшаяся полтора года болезнь едва не лишила ее с мужем бизнеса по онлайн-коучингу в сферах красоты и здорового образа жизни. Также паре было трудно заботиться о детях.

«Мы никогда больше не поедем в Азию, но я хочу предупредить людей, что такие вещи могут случаться и случаются», – резюмировала госпожа Барнс.

На последовавший за публикациями запрос тайских журналистов из газеты Bangkok Post госпожа Барнс не ответила, и теперь свой запрос паре намерен отправить пхукетский офис Минздрава (РРОН), о чем заявил глава офиса Тханит Сермкэу.

Господин Сермкэу публично заявил, что сомневается, что причиной заражения паразитами была лапша пад тай.

«Я не верю тому, что заявила эта австралийская пара и что попало в заголовки статей. Они не могли заболеть из-за пад тая. Я не нахожу это вероятным, поскольку пад тай готовится при высокой температуре», – заявил господин Сермкэу.

По словам главы пхукетского офиса Минздрава, он уже отдал своим сотрудникам распоряжение связаться со всеми больницами Пхукета и проверить записи о пациентах в указанный австралийкой период времени.

«Также сотрудники РРНО свяжутся с самой парой и запросят дополнительную информацию у них. Кроме того, я распорядился, чтобы официальные лица усилили санитарный контроль на общепите предотвращения каких-либо проблем в будущем», – рассказал господин Сермкэу.

На резонансную историю отреагировала также и Ассоциация отелей Таиланда (ТНА). Президент южного отделения ТНА Конгсак Кхонгпхонгсакорн отметил, что публикации в СМИ «определенно сказались на имидже Таиланде» и также заявил о необходимости тщательного контроля за соблюдением предприятиями общепита санитарных норм.