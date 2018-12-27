Официальный турпоток не увидели в барах Патонга

Бары Патонга жалуются на отсутствие клиентов, но пхукетский офис ТАТ убежден, что с турпотоком все в порядке.

Таньялак Сакут

29 Декабря 2018, 09:00 AM

Фото: Таньялак Сакут

Заявления о слабом начале высокого сезона на Пхукете стали предметом оживленных дискуссий на острове во второй половине декабря. В то время, как местный офис Туристического управления Таиланда (ТАТ) считает, что все в порядке, Ассоциация развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) продолжает утверждать, что бары и клубы курорта переживают худший декабрь за последние 10 лет.

Если началась дискуссия с одной критической статьи в интернете, то с середины прошлой недели тему активно освещают все пхукетские СМИ, поскольку на публикацию ответила глава местного офиса ТАТ Каноккиттики Критвутиком, заявление которой распространила служба связи с общественностью администрации Пхукета. Некоторые из журналистов даже отправились в Патонг, чтобы сделать на пляже селфи, подтверждающие наличие туристов. Впрочем, главный аргумент ТАТ – это не фото, а статистика Иммиграционной службы международного аэропорта Пхукета за первые две недели декабря.

Пусть 1,9%, но все же роста

Как указала госпожа Критвутиком, число прибытий из Китая в период с 1 по 15 декабря действительно было на 2,63% ниже, чем год назад, но турпоток из других стран вырос на 3,63%. Таким образом суммарный показатель прибытий увеличился на 1,9% год к году: 485,6 тыс. человек против 476,7 тыс.

«Я не могу согласиться с заявлениями, что число туристов на Пхукете упало. Я знаю, что сократилось количество отдыхающих из Китая, что подтверждает и Иммиграционное бюро. Они зафиксировали 130,2 тыс. прибытий из КНР через пхукетский аэропорт 1-15 декабря, что на 3,5 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Но никакого резкого падения числа туристов это не вызвало», – заявила госпожа Критвутиком.

«Иммиграционное бюро зафиксировало 355,4 тыс. прибытий граждан других стран, что на 3,63% выше прошлогоднего показателя», – добавила госпожа Критвутиком.

Из комментария главы пхукетского офиса ТАТ следует, что и другие показатели спада не продемонстрировали. Уровень заполняемости номерного фонда отелей в среднем по острову – 71,8% (рост на 0,1% год к году), уровень заполняемости отелей у пляжей – 84,8%. Средние расходы туристов на отдыхе – 8,2 тыс. бат в день на человека. Также позитивным фактором для ТАТ выглядит рост числа самостоятельных путешественников (FIT), однако конкретных данных о динамике в этом сегменте госпожа Критвутиком не озвучила, просто констатировав сам факт продолжения роста. При этом падение бронирований организованных туристических групп составило 5%.

Показательно, что с позицией пхукетского офиса ТАТ согласен и господин Сарают Манлум, вице-президент Туристической ассоциации Пхукета (РТА), президент местного отделения Ассоциации туристических агентов Таиланда (АТТА) и регулярный критик пхукетской администрации.

«Это нормальный «пробел» в высоком сезоне с 1 по 15 декабря, наблюдающийся каждый год. Я думаю, больше туристов будет в двадцатых числах декабря», – заявил господин Манлум корреспонденту The Phuket News и «Новостей Пхукета».

«Мы знаем, что китайские, российские и индийские туристы уже прибывают. Кроме того, статистика аэропорта показывает отсутствие какого-либо спада. Пхукет не так плох, как говорят и пишут некоторые. Все здесь делают свою работу, включая ТАТ и другие государственные ведомства. Пожалуйста, не верьте тому, что часть людей говорит в соцсетях, остерегайтесь получать информацию только из этого источника», – добавил вице-президент РТА.

Подстраивайтесь поудобнее

Противоположной точки зрения относительно начала сезона придерживается Виравит Крыасомбат, президент ассоциации РЕВА, объединяющей около 500 развлекательных заведений Патонга. По его словам, отсутствие клиентов в барах и клубах – реальная проблема.

«Я бизнесмен, ведущий дела в Патонге, и я хочу, чтобы все осознали правду о том, насколько масштабен здесь негативный эффект. Некоторых из членов РЕВА ситуация задела очень серьезно», – заявил The Phuket News господин Крыасомбат.

«Я не думаю, что правительство нам поможет. Оно никогда нам не помогает. Сейчас у нас в Патонге худший высокий сезон за 10 лет. Нет никакой возможности, чтобы нас это не коснулось», – заявил глава РЕВА.

«Не лгите себе. Примите реальность», – добавил он.

Господин Крыасомбат отверг предположение о том, что Пхукет стал слишком дорогим для отдыха и тем самым лишил себя публики. При этом в список факторов, которые могли повлиять на ситуацию, он неожиданно включил грядущие выборы в Таиланде.

С точкой зрения о том, что на Пхукете стало меньше туристов, согласен и генеральный секретарь АТТА Адит Чайраттанон. Центральный офис ассоциации в Бангкоке уже несколько месяцев лоббирует идею государственного пакета мер по стимулированию турпотока, поскольку через компании-члены АТТА проходит значительная часть китайского турпотока, а он так и не восстановился после июльского кораблекрушения. Выходом из положения в ассоциации считают диверсификацию рынков и принятие мер по увеличению турпотока из Индии и России.

«Я согласен с мнением о том, что сейчас на Пхукете туристов меньше. Моя рекомендация местному бизнесу – подстраиваться под текущую экономическую ситуацию», – заявил господин Чайраттанон.

«Для Пхукета должно быть приоритетом обеспечивать безопасность туристов и сохранность их жизней, не завышать цены на товары и услуги, быть гостеприимными. Необходимо все это сразу», – призвал генеральный секретарь АТТА.

«Также вместе с РТА мы решили провести серию роуд-шоу для продвижения Таиланда как туристического направления», – добавил он.

Стоит отметить, что в России серия роуд-шоу прошла еще несколько месяцев назад, причем пхукетский бизнес принимал в ней активное участие. Выставки прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Также в этом году Таиланд провел три роуд-шоу во Франции, а главным драйвером роста в индийском сегменте стало открытие прямого воздушного сообщения между островом и тремя городами Индии. При этом индийский авиаперевозчик GoAir прямо заявил, что местный бизнес в лице Гулу Лалвани настойчиво лоббировал эту идею.