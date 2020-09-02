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Официальные ведомства и банки не будут работать с 4 по 7 сентября

Таиланд готовится к очередным четырехдневным выходным, которые продлятся с 4 по 7 сентября включительно.

Новости Пхукета

2 Сентября 2020, 04:38 PM
Официальные ведомства и банки не будут работать с 4 по 7 сентября.

Официальные ведомства и банки не будут работать с 4 по 7 сентября.

Как сообщалось ранее, два дополнительных выходных в сентябре были объявлены в компенсацию за отмененные нерабочие дни в Сонгкран. Также власти надеются, что долгие выходные должны поддержать внутренний туризм.

Изначально предполагалось, что четырехдневные выходные будут организованы в августе, но данное решение было пересмотрено, чтобы «не отвлекать внимания от празднования Дня матери, в сентябре же никаких государственных праздников нет.

Все государственные ведомства, включая Иммиграционное бюро и Департамент наземного транспорта, не будут работать с пятницы (4 сентября) по понедельник (7 сентября). Рабочая неделя возобновится во вторник.

Также в указанные дни будут закрыты отделения почты и все основные отделения тайских банков. Получить банковские услуги можно будет только в отделениях при торговых центрах.



 

 

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