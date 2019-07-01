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Официальные лица ищут владельца медленного лори из Камалы

Сотрудники центра защиты дикой природы при заказнике Khao Phra Thaew постараются найти жителя Камалы, незаконно владеющего медленным лори и использующего животное для заработка. Его несовершеннолетнего помощника, непосредственно замеченного с лори на пляже Ката, привлекать к ответственности не стали.

Новости Пхукета

1 Июля 2019, 06:39 PM
Фото: Khao Phra Thaew Non-Hunting Area Conservation Centre

Фото: Khao Phra Thaew Non-Hunting Area Conservation Centre

Сообщение о молодом человеке с медленным лори на пляже Ката поступило центр защиты дикой природы при заказнике Khao Phra Thaew во второй половине дня 30 июня. По словам очевидцев, юноша ежедневно появлялся на пляже с животным и предлагал туристам сфотографироваться с ним. При этом, как говорили очевидцы, тинейджер не отрицал, что у лори были вырваны зубы, чтобы он никого не покусал.

Как рассказал глава центра защиты дикой природы Пияват Сукон, подходящий под описанием тинейджер действительно был обнаружен у пляжа Ката, но медленного лори к тому моменту у него уже не было. Молодой человек заявил, что уже вернул его хозяину, некому мужчине из Камалы. Именно этого мужчину сейчас и пытаются найти официальные лица.

При этом господин Сукон отметил, что сам подросток оказался знаком ему и его коллегам.

«Его прозвище Панг Понг, ему 14 лет и это уже второй раз, когда у нас появляются основания полагать, что он может зарабатывать деньги на фотографиях с лори. Первый раз был два года назад, когда его поймали непосредственно с животным. Тогда он заявил, что просто нашел лори и не планировал оставлять его себе», – рассказал господин Сукон.

Как отметил глава центра защиты дикой природы, к ответственности Панг Понга тогда не привлекали. В этот раз официальные лица также ограничились предупреждением, хотя сейчас молодой человек не стал отрицать, что зарабатывает на фотографиях с животным.

«Мы предупредили его, что, если поймаем в третий раз, то он будет арестован», – отметил господин Сукон.

 

 

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