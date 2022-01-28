Одобрен бюджет в 14,6 млрд бат для строительства тоннеля в Патонг

Официальный представитель правительства Тханакорн Ванбунконгчана заявил, что кабинет министров одобрил бюджет в размере 14,6 миллиардов бат на строительство тоннеля через Patong Hill, который должен соединить Кату и Патонг.

Новости Пхукета

28 Января 2022, 01:30 AM

Контрольно-пропускной пункт будет расположен на въезде в тоннель со стороны Кату. Фото: Radio Thailand Phuket

«Проект скоростной автомагистрали Кату-Патонг нацелен на то, чтобы увеличить поток местных жителей и туристов из восточной части Пхукета на пляж Патонга, – объяснил Ванбунконгчана. – Тоннель поможет предотвратить в дальнейшем дорожно-транспортные происшествия, которым способствует действующая извилистая дорога через перевал. Кроме того, новую автомагистраль можно будет использовать в качестве эвакуационного маршрута в случае такого бедствия, как цунами».

Стоит отметить, что волны цунами, которое в 2004 году вызвало масштабные разрушения на Пхукете и, в частности, на береговой линии Патонга, не добрались до восточного входа на Бангла-роуд, находящегося всего в 400 метрах от пляжа, благодаря очень плотной застройке.

Однако в апреле 2012 года, когда у берегов Суматры произошло мощное землетрясение и возникла угроза цунами для Пхукета, cреди местных жителей и туристов началась паника. Все они устремились на перевал в сторону Кату, в результате чего автомагистраль оказалась перегружена машинами и людьми.

Проект скоростной дороги через тоннель Кату-Патонг будет реализован в форме совместных инвестиций со стороны государственного и частного секторов, заявил представитель правительства.

«Управление скоростных автомагистралей Таиланда (EXAT) пригласит представителей частного сектора к участию в мае-июне, строительство начнется в 2023 году. Предполагается, что тоннель заработает в июле 2027 года», – сообщил Тханакорн Ванбунконгчана.

Проект скоростной дороги предполагает строительство эстакады и тоннеля через Patong Hill общей протяженностью 3,98 километров. В каждую из двух сторон движение будет четырехполосным. Магистраль соединит улицу Phra Metta Rd в Патонге с Кату двумя эстакадами, уходящими в тоннель. Контрольно-пропускной пункт будет расположен со стороны Кату, отметил представитель правительства.

«Ожидается, что строительство скоростной дороги займет в общей сложности пять лет. Она принесет пользу и местным жителям, и туристам, – считает госслужащий. –

Проект послужит развитию транспортной инфраструктуры страны в рамках поддержки и реализации концепции “Умного города” в провинции Пхукет».

Проект тоннеля из Кату в Патонг обсуждается уже более десяти лет и за это время концепция успела несколько раз измениться, как и оценочная стоимость.