Один человек пострадал при взрыве в кафе в Паттайе

Взрыв в не названном кафе в Банг-Ламунге прогремел в районе 5:50 утра, пишет Bangkok Post.
В заведении, специализирующемся на блюдах из лапши и простой еде с рисом (кхао му дэнг и кхао ман гай), потрескалась одна из стен, рухнул уличный навес, были сорваны жалюзи и перевернуто кухонное оборудование. Ущерб бы нанесен и соседних таунхаусам.
Внутри кафе спасатели обнаружили 29-летнего гражданина Лаоса по имени Кхитх Лованксай. Мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.
Сотрудники Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) сперва выдвинули версию о взрыве газового баллона, но затем отказались от нее. Причину взрыва устанавливают полицейские криминалисты.