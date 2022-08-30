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Один человек пострадал при взрыве в кафе в Паттайе

Полиция Паттайи выясняет причину взрыва, произошедшего в уличном кафе в Банг-Ламунге ранним утром 30 августа. Изначально высказанная версия о взрыве газового баллона уже не считается приоритетной.

Новости Пхукета

30 Августа 2022, 04:30 PM
Взрыв прогремел в Банг-Ламунге около 5:50 утра 30 августа. Фото: Chaiyot Pupattanapong

Взрыв прогремел в Банг-Ламунге около 5:50 утра 30 августа. Фото: Chaiyot Pupattanapong

Взрыв в не названном кафе в Банг-Ламунге прогремел в районе 5:50 утра, пишет Bangkok Post.

В заведении, специализирующемся на блюдах из лапши и простой еде с рисом (кхао му дэнг и кхао ман гай), потрескалась одна из стен, рухнул уличный навес, были сорваны жалюзи и перевернуто кухонное оборудование. Ущерб бы нанесен и соседних таунхаусам.

Внутри кафе спасатели обнаружили 29-летнего гражданина Лаоса по имени Кхитх Лованксай. Мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.

Сотрудники Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) сперва выдвинули версию о взрыве газового баллона, но затем отказались от нее. Причину взрыва устанавливают полицейские криминалисты.

 

 

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