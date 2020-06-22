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Очередной вывозной рейс с Пхукета запланирован на сегодняшний вечер

Посольство Российской Федерации в Таиланде опубликовало напоминание об очередном вывозном рейсе с Пхукета и из Бангкока.

Новости Пхукета

22 Июня 2020, 09:35 AM
Новый вывозной рейс с Пхукета в Россию намечен на вечер 22 июня. Фото: АоТ Phuket

Новый вывозной рейс с Пхукета в Россию намечен на вечер 22 июня. Фото: АоТ Phuket

Согласно информации со страницы посольства в Facebook, вечером 22 июня авиакомпания «Россия» должна выполнить вывозной рейс SDM 6696 по маршруту Пхукет Бангкок Новосибирск Москва Санкт-Петербург.

Вылет с Пхукета запланирован на 20:00, регистрация начнется ориентировочно в 16:00.
Вылет из Бангкока запланирован на 23:30, регистрация начнется ориентировочно в 19:30.

«Пассажирам, которые не смогли заранее оформить или получить билеты на данный рейс, рекомендуем прибывать в аэропорт заранее», – предупредило посольство.

 

 

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