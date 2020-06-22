Очередной вывозной рейс с Пхукета запланирован на сегодняшний вечер

Согласно информации со страницы посольства в Facebook, вечером 22 июня авиакомпания «Россия» должна выполнить вывозной рейс SDM 6696 по маршруту Пхукет – Бангкок – Новосибирск – Москва – Санкт-Петербург.
Вылет с Пхукета запланирован на 20:00, регистрация начнется ориентировочно в 16:00.
Вылет из Бангкока запланирован на 23:30, регистрация начнется ориентировочно в 19:30.
«Пассажирам, которые не смогли заранее оформить или получить билеты на данный рейс, рекомендуем прибывать в аэропорт заранее», – предупредило посольство.