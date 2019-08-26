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Очередное метеорологическое предупреждение выпущено на Пхукете

Расположенные на Пхукете местные офисы Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) и Метеорологического департамента Таиланда (TMD) предупредили жителей и гостей острова о неблагоприятных погодных условиях в период с 25 по 31 августа.

Новости Пхукета

26 Августа 2019, 05:44 PM
Синоптики обещают Пхукету дожди в ближайшие дни. Фото: Архив The Phuket News

Синоптики обещают Пхукету дожди в ближайшие дни. Фото: Архив The Phuket News

Синоптики ожидают обильных дождей в течение большей части ближайшей недели и сильного волнения на море.

В зонах штормов высота волн, согласно предупреждению расположенного на Пхукете офиса TMD, может превышать 3 м, в связи с чем капитанам морских судов рекомендовано осуществлять навигацию с осторожностью, а маломерные суда должны оставаться на берегу.

Также существует угроза локальных наводнений из-за обильных дождей и оползней в холмистых районах.

Предупреждение синоптиков предназначено жителям провинций Пхукет, Ранонг, Пханг-Нга, Краби, Транг, Сатун, а также Трат и Чантхабури.

В беседе с The Phuket News глава провинциального офиса DDPM Прапан Канпрасанг подчеркнул, что местные власти должны быть готовы незамедлительно реагировать на возможные происшествия. При этом читателей газеты он призвал не паниковать из-за выпущенных предупреждений, но не забывать следить за метеосводками и объявлениями официальных лиц.

 

 

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