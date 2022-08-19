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Нуждающимся жителям Чернг-Талей раздали 700 халяльных обедов

Административная организация тамбона (OrBorTor) Чернг-Талей при поддержке Laguna Phuket провели раздачу бесплатных обедов жителям района.

Новости Пхукета

20 Августа 2022, 10:00 AM
Раздача халяльной еды в Чернг-Талей в пятницу, 19 августа. Фото: PR Cherng Talay

Раздача халяльной еды в Чернг-Талей в пятницу, 19 августа. Фото: PR Cherng Talay

Раздача халяльной еды в Чернг-Талей в пятницу, 19 августа. Фото: PR Cherng Talay

Раздача халяльной еды в Чернг-Талей в пятницу, 19 августа. Фото: PR Cherng Talay

Раздача халяльной еды в Чернг-Талей в пятницу, 19 августа. Фото: PR Cherng Talay

Раздача халяльной еды в Чернг-Талей в пятницу, 19 августа. Фото: PR Cherng Talay

Раздача халяльной еды в Чернг-Талей в пятницу, 19 августа. Фото: PR Cherng Talay

Раздача халяльной еды в Чернг-Талей в пятницу, 19 августа. Фото: PR Cherng Talay

Раздача халяльной еды в Чернг-Талей в пятницу, 19 августа. Фото: PR Cherng Talay

Раздача халяльной еды в Чернг-Талей в пятницу, 19 августа. Фото: PR Cherng Talay

Раздача халяльной еды в Чернг-Талей в пятницу, 19 августа. Фото: PR Cherng Talay

Раздача халяльной еды в Чернг-Талей в пятницу, 19 августа. Фото: PR Cherng Talay

Раздача халяльной еды в Чернг-Талей в пятницу, 19 августа. Фото: PR Cherng Talay

Раздача халяльной еды в Чернг-Талей в пятницу, 19 августа. Фото: PR Cherng Talay

Как говорится в пресс-релизе OrBorTor Чернг-Талей, бесплатная еда была приготовлена для «испытывающих трудности жителей». Раздача обедов состоялась в пятницу, 19 августа.

Всего у здания администрации были розданы 700 готовых обедов, причем еда была хяляльной, чтобы получить ее могло и многочисленное мусульманское население района. Координировала работу госпожа Пунйиса Пхромсри, возглавляющая в OrBorTor Чернг-Талей отдел социального обеспечения.

PR-служба OrBorTor не уточнила, была ли акция разовой или проводится (либо будет проводиться) на регулярной основе.

 

 

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