Новый вывозной рейс с Пхукета ожидается вечером 2 мая

Минкомсвязь и посольство России в Таиланде сообщили о запланированном на 2 мая вывозном рейса по маршруту Пхукет – Ростов-на-Дону / Сочи – Уфа.

Новости Пхукета

1 Мая 2020, 04:28 PM

Самолет «Уральских авиалиний» с россиянами на борту должен вылететь с Пхукета вечером 2 мая. Фото: Anna Zvereva / Wikimedia Commons

Как следует из публикаций Минкомсвязи (Telegram) и посольства (Facebook), изначально рейс U6 3646 авиакомпании «Уральские авиалинии» был назначен на 00:10 воскресенья, 3 мая. Затем рейс перенесли на 21:00 субботы, 2 мая, а следом – на 20:00 того же дня.

Как указывает посольство, на борт смогут попасть только граждане России из Республики Башкортостан, Пермского края, Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Ростовской области, Волгоградской области, Воронежской области, Республики Калмыкия, Краснодарского края, Ставропольского края, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Адыгея, Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной области, Читинской области и Нижегородской области.

«Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке www.gosuslugi.ru/395443/1. Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на Госуслугах», – указывает посольство.

Отметим, что на 4 мая назначен еще один вывозной рейс из Таиланда силами «Аэрофлота». Рейс SU 273 по маршруту Бангкок – Санкт-Петербург – Москва должен вылететь из тайской столицы в 12:35 дня понедельника, 4 мая.

На борт принимаются граждане России, которые проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Саранской и Пензенской областях, а а также в Республике Карелия.

Ссылка для регистрации на рейс – www.gosuslugi.ru/395443/1.