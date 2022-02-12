Новый регламент, машины и ливреи в Формуле 1

Без сомнения, внимание большинства любителей спорта сейчас приковано к Олимпийским играм в Пекине: лыжи, хоккей, фигурное катание – на повестке дня сейчас в основном зимние виды спорта. Впрочем, это не означает, что в других дисциплинах ничего не происходит. Так, «под шумок» сборная России по футзалу успела взять серебряные медали Чемпионата Европы, а команды Формулы 1 – открыть сезон презентации новинок, подготовленных к стартующему в марте сезону, который обещает стать для королевских гонок по-настоящему новым.

Новости Пхукета

12 Февраля 2022, 04:57 PM

Болид RB18 на презентации Red Bull в Милтон-Кинс (Англия). Фото: Bryn Lennon / Getty Images

Презентация обновленных машин и ливрей началась в первых числах февраля, но по-настоящему открыла парад на прошлой неделе Red Bull, гонщик которой Макс Ферстаппен в прошлом году завоевал свой первый чемпионский титул. Кубок конструкторов взяла команда Mercedes AMG Petronas.

Перемены уже сейчас видны невооруженным глазом. Технический директор Mercedes Майк Эллиотт заранее обещал, что «машины будут выглядеть очень по-другому». И именно поэтому все ждали именно презентации Red Bull – эта «конюшня» стала первой, которая представила именно новый болид, модель RB18. Впрочем, руководитель команды Кристиан Хорнер прямо на презентации добавил еще интриги.

«К моменту начала первой гонки RB18 будет выглядеть совершенно не так, как сегодня. Нам всем предстоит быстро освоить новые стандарты, нас ждет настоящая гонка развития между первым и последним этапами соревнования», – заявил Хорнер.

Хронологически же первая презентация была у Haas, закончившей прошлый сезон на последнем месте в кубке конструкторов (пилоты Никита Мазепин и Мик Шумахер тоже выступили, скажем прямо, слабо). Команда показала новую ливрею, но саму машину, согласно своей традиции, продемонстрирует лишь на предсезонных сессиях в Барселоне 23-25 февраля.

Теперь болельщики с нетерпением ждут презентации Mercedes, которая должна 18 февраля, показать и новую ливрею, и новый болид W13. При этом одна интрига в отношении Mercedes уже разрешилась. Если кто-то гадал, что планирует Льюис Хэмилтон на этот сезон, то вот ответ гонщика. Британец выложил в интернете фотографию с края Большого каньона с подписью: «Я уходил. Теперь я вернулся!» Так что фанаты семикратного чемпиона мира могут смело ожидать его дуэли с Ферстаппеном на протяжении сезона 2022.

Что касается партнера Хэмилтона по команде, то им станет другой британец – 23-летний Джордж Расселл, который перешел в Mercedes из Williams на постоянной основе.

Остается открытым вопрос о ливрее «серебряных стрел». Поговаривают, что команда может отказаться от столь любимого Хэмилтоном черного цвета. И в этом есть определенная ирония – прошлый сезон для Mercedes можно смело назвать черной полосой.

К моменту выхода этого номера газеты новый болид должна презентовать и Ferrari, обещающая «лучшую модель под правила 2022 года». Пока известно лишь название – F1-75.

В самом конце февраля свой болид С42 презентует Alfa Romeo, но больше интереса вызывает состав пилотов. Представлять команду будут финн Валттери Ботас (третье место в прошлом сезоне) и первый китайский гонщик в Формуле 1 Чжоу Гуаньюй.

Впрочем, изменения внешнего вида болидов и расцветки ливрей – это лишь половина дела. Все-таки машинам надо будет еще и ездить.

Официальный сайт Формулы 1 обещает «передовые турбо-гибридые двигатели», которые будут иметь «больше стандартизированных элементов плюс использовать 10% биотопливо. Сайт заявляет, что силовые установки будут самыми энергоэффективными из когда-либо созданных.

Также изменятся и шины, которые подрастут с 13 дюймов до 18 дюймов. И не стоит забывать о не теряющей актуальности борьбы на аэродинамикческом фронте. Red Bull называет правила 2022 года «перезагрузкой» королевских автогонок, но направление перезагрузки всем известно – больше обгонов и зрелищности.

«Легче сказать, какие из правил в сфере аэро не меняются, поскольку таких нет вовсе», – иронизирует сайт Red Bull. Сами же организаторы гонок говорят о «новой философии аэродинамики, которая поможет машинам держаться друг за другом намного ближе в поворотах без потери прижимной силы».

«Гонки будут менее предсказуемыми и более зрелищными, а пилоты смогут соперничать друг с другом жестче, чем когда либо», – обещает сайт Формулы 1.

Все это (включая изменения правил безопасности по шасси и так далее) приведет к тому, что минимальная масса болидов вырастет с 752 кг до 790 кг. Так что за пандемию вес набрали не только некоторые болельщики, но и машины Формулы 1.

Напомним, что сезон начнется в Бахрейне 20 марта. На 12 июня запланирована городская гонка в Баку, дата Гран-При России – 25 сентября, а следом за ним – 2 октября – пройдут гонки в Сингапуре. Малайзии в календаре нет.