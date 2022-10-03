Новый конфликт между таксистами произошел в Камале

Пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO) проводит проверку по факту очередного конфликта между таксистами, вызвавшего резонанс в социальных сетях. Это уже третий случай за месяц, когда работающий через приложение таксист не может выполнить заказ, поскольку клиентов нужно забирать с чужой территории.

Иккапоп Тхонгтуб

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 октября около «популярного паба» в Камале, как официальные лица назвали клуб Cafe del Mar. Работающие через мобильные приложения таксисты обычно не берут заказы оттуда, но в этот раз одна женщина рискнула приехать за клиентами к пляжному клубу и столкнулась с там местными водителями, считающими, что они имеют эксклюзивное право на развоз посетителей Cafe del Mar.

При этом таксисты, работающие у Cafe del Mar заявили, что прибывшая за клиентом машина официально не зарегистрирована как такси. Согласно предварительным данным, хозяйка авто подала бумаги в PLTO, но заявление еще не было одобрено официальными лицами.

В ходе конфликта один из местных водителей ударил по автомобилю, нанеся ему повреждения, но их степень не была указана ни самими участниками событий, ни полицейскими, ни PLTO.

История получила резонанс после публикации видео, на котором двое полицейских работают у Cafe del Mar в ночь с 1 на 2 число. В частности, сотрудники полиции опрашивают местных таксистов, которые их вызвали, а затем подали заявление в полицию. Чужую машину у клуба блокировали трое или четверо мужчин, но говорил от лица всей группы 41-летний Вилат Сойсон.

На следующий день он же пообщался с сотрудниками PLTO и журналистами. Господин Сойсон, который и нанес удар по приехавшему к клубу такси, заявил, что «просто защищал себя». Одновременно он сказал, что вовсе не бил по чужому автомобилю, потом добавил, что машина сама в него врезалась (и отсюда взялись повреждения), и, наконец, заявил, что что признал в полиции Камалы обвинения в свой адрес и согласился компенсировать ущерб, полученный автомобилем.

Согласно рассказу Вилата Сойсона, непосредственно перед инцидентом к нему подошел потенциальный клиент, который хотел поехать в Патонг, примерно в 10 км от Cafe del Mar (Google оценивает время поездки в 15 минут).

«Я сказал 400 бат... Он сказал, что уже вызвал такси через приложение за 200 бат. Я не был заинтересован», – заявил господин Сойсон, не уточнив, был ли клиент тайцем или иностранцем.

Вскоре к Cafe del Mar за пассажиром приехал автомобиль красного цвета, модель которого господин Сойсон якобы забыл. Таксист заявил, что спросил женщину-водителя, является ли она шофером онлайн-сервиса такси. Затем мужчина, по его словам, встал перед машиной, заблокировав ей выезд, но автомобиль ударил его бампером.

«Я защищал себя, и начался спор. Я не был по машине», – сказал Вилат Сойсон, добавив, что повреждения на авто образовались, когда машина сама ударила его. Позже в полиции Камалы он подал заявление на женщину-водителя, но при этом «признал и компенсировал ремонт повреждений», после чего «дело было закончено».

Таксист не уточнил, какие повреждения получил красный автомобиль. Ничего он не сказал и о том, сколько заплатил в полиции. В участке заявили, что дело закрыто, но никаких подробностей не сообщили.

Также господин Сойсон обратился в PLTO с требованием принять меры в отношении женщины, приехавшей за пассажиром к Cafe del Mar на указанном красном автомобиле, который еще не зарегистрирован в качестве такси. Сотрудник ведомства Корнпхитхак Асанасуван заявил, что PLTO проводит проверку и примет меры, если информация об отсутствии регистрации подтвердится.

Напомним, что это уже третий инцидент с участием такси на Пхукете, связанный с тем, что на тех или иных территориях местные таксисты имеют фактическую монополию на клиентов и не дают работать там водителям, получающим заказы через мобильные приложения.

2 сентября такой случай произошел у пирса в Рассаде, где четырех туристок высадили из минивэна, заказанного через приложение. 28 сентября двух туристов высадили из микроавтобуса в аэропорту. Заказ был также оформлен через мобильное приложение (подробнее читайте здесь).