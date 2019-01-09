Новый фрегат ВМФ Таиланда переименовали в честь Рамы IX

Новый многоцелевой фрегат ВМФ Таиланда, прибывший в Саттахип в начале этой недели, получил имя в честь Короля Пхумипона Адульядета.

Новости Пхукета

9 Января 2019, 10:04 AM

Фото: Bangkok Post

Боевой фрегат, построенный в Южной Корее по заказу ВМФ Таиланда, отправился из Пусана в Чонбури 22 декабря под именем HTMS Tachin. Однако прямо во время морского похода правительство Таиланда приняло решение о переименовании корабля в HTMS Bhumibol Adulyadej.

В порт назначения фрегат вошел уже под новым именем и даже с соответствующей табличкой на борту. Для капитана и команды новость о присвоении кораблю имени Рамы IX стала сенсацией, пишет Bangkok Post.

«Мы узнали об этом на пути домой. Мы были ошеломлены. Мы никогда и подумать не могли, что кораблю присвоят имя, которое значит столь много», – заявил капитан Самитнат Куннават.

HTMS Bhumibol Adulyadej вошел в состав первой эскадры фрегатов Королевских ВМФ Таиланда. По словам адмирала Рычая Руддита, самый современный фрегат тайского флота достоин носить имя Короля, означающее в переводе «Сила страны, Несравненная мощь» (подробнее о корабле читайте здесь).

Добавим, что одновременно было принято решение о присвоении нового имени строящемуся патрульному кораблю HTMS Trang. Корабль будет носить имя HTMS Prachuap Khiri Khan в честь провинции, где находится летняя резиденция Короля Таиланда.





