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Новый дайв-спот у Рачи-Яй набирает популярность

Сотрудники Департамента морских и природных ресурсов (DMCR) нанесли визит на остров Рача-Яй и проинспектировали рукотворный дайв-спот в бухте Ао-Ту. Там в середине октября было затоплено выведенное из эксплуатации судно, к которому теперь организуются погружения. Лодка находится на глубине 24 метра, то есть дайв-спот не предназначен для туристов, впервые пробующих скуба-дайвинг. По стандартам PADI, максимальная глубина погружений для стартового курса Open Water Diver – 18 метров.

Новости Пхукета

21 Октября 2023, 09:53 AM
Туристическое судно затопили у острова Рача-Яй в качестве рукотворного дайв-спота. Фото: DMCR

Туристическое судно затопили у острова Рача-Яй в качестве рукотворного дайв-спота. Фото: DMCR

Туристическое судно затопили у острова Рача-Яй в качестве рукотворного дайв-спота. Фото: DMCR

Туристическое судно затопили у острова Рача-Яй в качестве рукотворного дайв-спота. Фото: DMCR

Туристическое судно затопили у острова Рача-Яй в качестве рукотворного дайв-спота. Фото: DMCR

Туристическое судно затопили у острова Рача-Яй в качестве рукотворного дайв-спота. Фото: DMCR

Туристическое судно затопили у острова Рача-Яй в качестве рукотворного дайв-спота. Фото: DMCR

Туристическое судно затопили у острова Рача-Яй в качестве рукотворного дайв-спота. Фото: DMCR

DMCR сообщил о создании нового дайв-спота у острова Рача-Яй в четверг, 12 октября, а через неделю сотрудники ведомства посетили бухту Ао-Ту, чтобы проверить, как идут дела. Основной задачей департамента было разгрузить местные рифы, являющиеся основным местом погружений. Теперь у посещающих Рачу дайверов есть альтернатива – покоящийся на морском дне корабль.

О затопленной в Ао-Ту лодке известно немного. Это судно длиной 44 метра и шириной 8 метров. Судя по внешнему виду, до списания со службы оно использовалось как туристическое, но официальные лица не сообщили названия. Проект по созданию подводной достопримечательности был организован совместно с клубом Rak Raya, объединяющим дайверов острова Рача-Яй.

По итогам инспекции 19 октября в DMCR констатировали, что новый дайв-спот уже начал выполнять возложенную на него фукцию и снижать нагрузку на местные коралловые рифы. В публикации DMCR отмечается, что не менее 100 туристов ежедневно выбирают этот дайв-спот, погружаясь к затопленному кораблю, а не к рифам.

На поверхности моря локация отмечена ярким желтым буем, как и положено по стандартам. В ведомстве добавили, что на основе практики погружений будут выработаны конкретные правила посещения этого спота дайверами. Также новому споту, очевидно, не хватает названия.

 

 

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