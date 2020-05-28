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Новых случаев COVID-19 на Пхукете не зафиксировано

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по итогам среды, 27 мая, новых случаев заражения коронавирусом на острове выявлено не было.

Новости Пхукета

28 Мая 2020, 12:16 PM
Новых случаев COVID-19 на Пхукете не зафиксировано. Фото: Phuket PR Department

Новых случаев COVID-19 на Пхукете не зафиксировано. Фото: Phuket PR Department

Согласно последнему отчету официальных лиц (28 мая), общее число зафиксированных случаев остается на уровне 227.

В больницах на настоящий момент находятся четыре пациента подтвержденным диагнозом (против семи день назад). Результатов анализов ожидают 34 человека (против 35 днем ранее). Выздоровели и были выписаны 220 пациентов (против 217 день назад). Умершими от COVID-19 значатся три человека.

Всего в Таиланде на настоящий момент зафиксировано 3045 случаев заболевания COVID-19. Погибли 57 человек.

 

 

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