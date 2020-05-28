Новых случаев COVID-19 на Пхукете не зафиксировано

Согласно последнему отчету официальных лиц (28 мая), общее число зафиксированных случаев остается на уровне 227.
В больницах на настоящий момент находятся четыре пациента подтвержденным диагнозом (против семи день назад). Результатов анализов ожидают 34 человека (против 35 днем ранее). Выздоровели и были выписаны 220 пациентов (против 217 день назад). Умершими от COVID-19 значатся три человека.
Всего в Таиланде на настоящий момент зафиксировано 3045 случаев заболевания COVID-19. Погибли 57 человек.