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Новых случаев COVID-19 на Пхукете не выявлено

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил о том, что по итогам четверга, 18 июня, новых случаев заражения коронавирусом на острове выявлено не было.

Новости Пхукета

19 Июня 2020, 02:15 PM
Число выявленных на Пхукете случаев COVID-19 остается неизменным. Новых выздоровевших также нет. Фото: Phuket PR Department

Число выявленных на Пхукете случаев COVID-19 остается неизменным. Новых выздоровевших также нет. Фото: Phuket PR Department

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц (18 июня), общее число зафиксированных случаев остается на уровне 227 человек.

В больницах на настоящий момент нет ни одного пациента с коронавирусом. Результатов анализов ожидает 28 человек (как и днем ранее). Число вылечившихся и выписанных – 224 пациента. Умершими от COVID-19 значатся три человека.

Добавим, что в целом по стране за прошедшие сутки было зафиксировано пять новых случае COVID-19, однако в каждом из них человек заразился за пределами страны. Все больные с момента прилета находятся в карантине, случаев локальной передачи коронавируса нет. Общее число заразившихся составляет 3,146 человека, скончались 58 заболевших.

 

 

 

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