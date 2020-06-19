Новых случаев COVID-19 на Пхукете не выявлено

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц (18 июня), общее число зафиксированных случаев остается на уровне 227 человек.
В больницах на настоящий момент нет ни одного пациента с коронавирусом. Результатов анализов ожидает 28 человек (как и днем ранее). Число вылечившихся и выписанных – 224 пациента. Умершими от COVID-19 значатся три человека.
Добавим, что в целом по стране за прошедшие сутки было зафиксировано пять новых случае COVID-19, однако в каждом из них человек заразился за пределами страны. Все больные с момента прилета находятся в карантине, случаев локальной передачи коронавируса нет. Общее число заразившихся составляет 3,146 человека, скончались 58 заболевших.