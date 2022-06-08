Новые тарифы на посещение нацпарков вступили в силу в Таиланде

В Таиланде вступили в силу новые тарифы на посещение национальными парками, утвержденные еще 9 декабря 2021 года. Расценки по-прежнему разные для тайских граждан и иностранцев, цены для последних в пять раз выше, чем для тайцев.

Новости Пхукета

8 Июня 2022, 02:43 PM

В новом сезоне в нацпарках Таиланда новые цены. Фото: DNP

Новые тарифы вступили в силу 7 июня. Полный прейскурант опубликован на сайте Департамента национальных парков и сохранения дикой флоры и фауны (DNP). Документ, впрочем, доступен он только на тайском языке.

Решение о пересмотре тарифов было принято в прошлом году и одобрено главой DPN Тханьей Нетитхаммакуном 18 ноября. Затем, 9 декабря, был опубликован официальный документ о порядке взимания сборов с посетителей.

В частности, согласно этому документу, сбор за посещение Симиланских и Суринских островов установлен на уровне 50 бат с ребенка и 100 бат со взрослого для тайских граждан и 250 бат с ребенка и 500 бат со взрослого для иностранцев. Оба национальных парка сейчас закрыты на сезон дождей и должны открыться в середине октября.

Стоимость посещения пхукетского Sirinath National Park установлена на уровне 20 бат с ребенка и 40 бат со взрослого для тайских граждан и 100 бат с ребенка и 200 бат со взрослого для иностранцев. Такие же расценки установлены для Nopparat Thara Beach - Phi Phi Islands National Park и Khao Sok National Park.

Политика двойных цен активно критикуется многими живущими в Таиланде иностранцами и некоторыми тайскими гражданами. Кроме того, как напоминает редакция The Phuket News, это противоречит статье 27 Конституции Таиланда, в которой запрещается «несправедливая дискриминация человека на основании его происхождения».

В то же время «Новости Пхукета» не могут не указать на то, что тайские граждане имеют законное право на льготные условия (и цены) при посещении национальных парков, поскольку природа Королевства является национальным богатством и достоянием всех жителей страны.

Возможно, вопрос бы не стоял так остро, если бы Департамент национальных парков прямо высказался по этому вопросу и объяснил свою политику какими-либо подобными соображениями. Впрочем, пока что ведомство этого не сделало, что оставляет простор для разговоров о дискриминации.