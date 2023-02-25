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Новые рейсы из Китая добавились в расписание аэропорта Пхукета

Очередная китайская авиакомпания возобновили рейсы из КНР на Пхукет под занавес февраля. Вечером 24 числа на острове совершил посадку первый после кризиса самолет Hainan Airlines из Гуанчжоу. Всего в расписнии стоят пять рейсов этого перевозчика из упомянутого города, маршрут обслуживается лайнерами Boeing 737-800.

Новости Пхукета

25 Февраля 2023, 04:53 PM
Встреча первого борта Hainan Airlines на Пхукете. Фото: AOTGA

Встреча первого борта Hainan Airlines на Пхукете. Фото: AOTGA

Встреча первого борта Hainan Airlines на Пхукете. Фото: AOTGA

Встреча первого борта Hainan Airlines на Пхукете. Фото: AOTGA

Встреча первого борта Hainan Airlines на Пхукете. Фото: AOTGA

Встреча первого борта Hainan Airlines на Пхукете. Фото: AOTGA

Встреча первого борта Hainan Airlines на Пхукете. Фото: AOTGA

Встреча первого борта Hainan Airlines на Пхукете. Фото: AOTGA

Встреча первого борта Hainan Airlines на Пхукете. Фото: AOTGA

Встреча первого борта Hainan Airlines на Пхукете. Фото: AOTGA

Встреча первого борта Hainan Airlines на Пхукете. Фото: AOTGA

Встреча первого борта Hainan Airlines на Пхукете. Фото: AOTGA

Встреча первого борта Hainan Airlines на Пхукете. Фото: AOTGA

Встреча первого борта Hainan Airlines на Пхукете. Фото: AOTGA

Встреча первого борта Hainan Airlines на Пхукете. Фото: AOTGA

Встреча первого борта Hainan Airlines на Пхукете. Фото: AOTGA

Зарубежные прибытия в аэропорт Пхукета с 1 ноября по 14 февраля. Фото: Phuket Info Center

Зарубежные прибытия в аэропорт Пхукета с 1 ноября по 14 февраля. Фото: Phuket Info Center

О первом рейсе Hainan Airlines из Гуанчжоу сообщила сегодня утром (24 февраля) компания Airports of Thailand Ground Aviation Services Co., Ltd (AOTGA), занимающаяся наземным обслуживанием самолетов в аэропортах, которыми управляет корпорация Airports of Thailand (AoT). Компания добавила, что Hainan Airlinesее 55 клиент на текущий момент.

Hainan Airlines – одна из крупнейших авиакомпаний Китая в плане водушного флота (более 200 бортов) и маршрутной сети (более 500 маршрутов). Кроме того, в 2019 году перевозчик получил пятизвездочный рейтинг от Skytrax, а таких компаний в мире всего 10. Hainan Airlines контролируется властями КНР, но полностью госудраственной не является.

Согласно статистике Иммиграционного бюро, за период с 1 января по 14 февраля (более свежих данных нет) через паспортный контроль в аэропорту Пхукета прошли почти 24,5 тыс. обладателей паспортов КНР. Таким образом Китай уже вернулся в пятерку самых значимых рынков.

Для сравнения. Показатель России за полтора месяца – 153,4 тыс. визитов, Индии – 33,9 тыс., Казахстана – 33,8 тыс., Великобритании – 25 тыс., Германии – 20,3 тыс., Австралии – 20,1 тыс.

Если смотреть на весь высокий сезон целиком (с 1 января по 15 февраля), то Китай замыкает первую десятку самых массовых туристических рынков. Россия уверенно держится на первом месте, а за вторую строчку ведут борьбу Индия и Казахстан.

Кроме того, как и предполагали «Новости Пхукета» несколькими неделями раньше, в первую десятку пробилась Франция. Сингапур с Малайзией теряют позиции врейтинге, но пока еще остаются в топ-10.

Впрочем, свои коррективы скоро внесет смена сезонов в Европе, когда востребованность Таиланда со стороны европейцев и россиян снизится. При этом рынки Китая, Малайзии, Сингапура не подвержены столь выраженным сезонным колебаниям.

 

 

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