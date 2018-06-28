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Новые правила работы иностранцев в Таиланде вступают в силу с 1 июля

Тюрьма за работу без ворк-пермита иностранцам больше не грозит, а максимальный размер штрафа снижен до 50 тыс. бат. Это часть изменений, которые несет второй «Экстренный декрет об управлении трудовой деятельностью зарубежных граждан».

Новости Пхукета

30 Июня 2018 16:00:00

Фото: Таньялак Сакут
Фото: Таньялак Сакут

Общее правило трудоустройства иностранцев в Таиланде предполагает, что для работы в Королевстве гражданину другой страны необходимо получить соответствующее разрешение, известное как ворк-пермит (work permit). Впрочем, с 1 июля в этом правиле появятся новые исключения в соответствии со вторым «Экстренным декретом об управлении трудовой деятельностью зарубежных граждан», изданным в конце марта и вступающим в силу в это воскресенье.

Соответствующий документ был выпущен вслед за прошлогодним экстренным декретом под аналогичным названием, который среди прочего значительно ужесточил ответственность за работу без ворк-пермита и нелегальный найм иностранцев. Второй декрет уточняет и дополняет положения первого, одновременно смягчая ряд требований к работникам-иностранцам и их нанимателям, а также ответственность за нарушения.

Согласно статье 172 Конституции Королевства Таиланд, изданный Его Величеством экстренный декрет имеет силу закона и может формально стать таковым, если его одобрят органы законодательной власти.

В СМИ обсуждение реформы в сфере труда иностранцев свелось к дискуссии вокруг сокращения списка профессий, зарезервированных для тайских граждан. Однако проанализировавшие второй декрет специалисты юридической компании Duensing Kippen заметили и другие, гораздо более значимые, изменения в правилах работы иностранцев в Таиланде.

В написанной по просьбе The Phuket News статье Джерольд Киппен выделил пять основных новшеств.

А. Получать ворк-пермит нет необходимости иностранцу, прибывшему на короткий срок для проводения или посещения семинара, тренинга, выставки, культурного или спортивного мероприятия, а также прибывшему для проведения инспекции бизнеса, экспертной оценки и других схожих видов деятельности.

В. Иностранцу, прибывшему в Таиланд на время до 15 дней для выполнения экстренно необходимой работы не нужно получать официальное разрешение в Департаменте трудоустройства, а достаточно лишь уведомить ведомство (штраф за отсутствие уведомления – до 50 тыс. бат). Новшеством является то, что разрешенный срок можно продлить еще на 15 дней, если срочную работу не удалось сделать за первые 15.

C. Работодатель должен передавать в Департамент трудоустройства сведения об имени, национальности и виде трудовой деятельности сотрудника в течение 15 дней после его трудоустройства. В аналогичный срок должна передаваться и информация о прекращении работы на компанию с указанием причины (штраф за несоблюдение требования – до 20 тыс. бат).

D. Заявление на выдачу ворк-пермита можно подать в электронном виде.

Е. Наказание для работника-иностранца за осуществление трудовой деятельности без ворк-пермита теперь не предполагает тюремного срока (ранее было предусмотрено до пяти лет тюрьмы), а размер штрафа отныне составляет 5-50 тыс. бат (вместо 2-100 тыс. ранее). Кроме того, штраф для нанимателя снижен с драконовских 400-800 тыс. бат (как предусматривал прошлогодний декрет) до 10-100 тыс. бат.

Вопроса о пересмотре списка зарезервированных для тайских граждан профессий господин Киппен не коснулся, однако с заявлением по этому поводу выступил министр труда Адун Сангсингкео, слова которого приводит, в частности, газета Bangkok Post.

Из списка закрытых профессий были исключены ручной физический труд, работа в сельском хозяйстве, строительство, изготовление матрасов, одеял, ножей, обуви, головных уборов и платьев, гончарных изделий. Также из списка зарезервированных для тайцев занятий были исключены профессии бухгалтера, инженера и архитектора, однако для трудоустройства по соответствующим специальностям нужна будет специальная лицензия. Генерал Сангсингкео отдельно указал, что последние три профессии открывают в рамках соглашения стран АСЕАН о свободной трудовой миграции.

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