Новые четырехдневные выходные назначили на сентябрь

Кабинет министров Таиланда одобрил два дополнительных выходных в сентябре. Таким образом жителей страны ждут новые четырехдневные выходные с 4 по 7 сентября включительно.

Новости Пхукета

14 Августа 2020, 09:33 AM

Министр культуры Иттипхон Кунплом. Фото: MCOT

Как сообщает портал государственной радиостанции MCOT, два дополнительных выходных в сентябре представляют собой компенсацию за отмененные выходные в Сонгкран. Также в кабинете министров сочли, что долгие выходные должны поддержать внутренний туризм, пояснил министр культуры Иттипхон Кунплом.

Изначально предполагалось, что четырехдневные выходные будут организованы в августе, но данное решение было пересмотрено, чтобы «не отвлекать внимания от празднования Дня матери, в сентябре же никаких государственных праздников нет. Кроме того, отсрочка поможет гражданам лучше спланировать поездки по стране, что также должно помочь внутреннему туризму.













