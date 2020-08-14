Новые четырехдневные выходные назначили на сентябрь

Как сообщает портал государственной радиостанции MCOT, два дополнительных выходных в сентябре представляют собой компенсацию за отмененные выходные в Сонгкран. Также в кабинете министров сочли, что долгие выходные должны поддержать внутренний туризм, пояснил министр культуры Иттипхон Кунплом.
Изначально предполагалось, что четырехдневные выходные будут организованы в августе, но данное решение было пересмотрено, чтобы «не отвлекать внимания от празднования Дня матери, в сентябре же никаких государственных праздников нет. Кроме того, отсрочка поможет гражданам лучше спланировать поездки по стране, что также должно помочь внутреннему туризму.